Главной задачей Кадырова в Украине является смерть Зеленского, - иностранные СМИ

В начале войны в Украине президент России Владимир Путин приказал чеченскому лидеру Рамзану Кадырову занять правительственные помещения в Киеве и убить украинского президента Владимира Зеленского, пишут "Комментарии" со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание информирует из собственных источников в украинской разведке и Службе безопасности Украины.



Фото: Сайт Кремля

За три недели до начала нападения на Украину 24 февраля Путин вызвал Рамзана в Кремль, чтобы выработать стратегию. По словам сотрудников украинской разведки, чеченцу поручил взять Киев и убить украинского президента. В последующие дни "пехотинец Путина" выглядел уверенным в себе. "Господин Зеленский, настал час, когда клоунское шоу подходит к концу", — написал он в соцсетях 14 февраля, когда его боевики проходили подготовку к операции в Беларуси.

"Убийство Президента – почетная и желанная задача, было "своеобразным бонусом Кадырову", — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Войска чеченского боевика вошли в Украину 25 февраля, на следующий день после вторжения, тремя колоннами тяжеловооруженных бронетранспортеров. На видео, перехваченном украинской разведкой и пересмотренном Journal, верный Кадырову чиновник доложил своему начальнику о начале операции. "Время ровно в 00:00. Мы начинаем движение", — сказал он Кадырову. — Более 1500 человек, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы".

Однако они встретили невероятно жесткое и неожиданное сопротивление. Первую из трех групп украинцы почти полностью уничтожили на подступах к Киеву. Две другие группы остановились для перегруппировки, так и не дойдя до столицы. Неудачная попытка оказалась предвестником гораздо глобальных проблем: Зеленский не только выжил, но и добился успеха.

Как пишет издание, согласно документам и интервью с украинскими чиновниками и людьми, близкими к Кремлю, Путин на протяжении десятилетий использовал огромный российский бюджет для поддержки Кадырова. Теперь 46-летний чеченский полевой командир напрягается, чтобы выполнить самые важные требования российского лидера. И сам себя публично называл себя пехотинцем Путина.

В течение почти 20 лет Москва посылала Кадырову миллиарды долларов, которые он использовал для управления своим родным регионом как личной вотчиной с собственной высококвалифицированной частной армией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает, что российский лидер приказал чеченскому полевому командиру убить президента Украины Владимира Зеленского, назвав это утверждение "абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным". Кадыров не ответил на просьбу о комментарии.

В течение всего конфликта в Украине солдаты Кадырова направлялись в оккупированные Россией города, включая Бучу под Киевом и донбасские города Мариуполь и Северодонецк. Украинцы иногда используют глагол "кадыриты" для описания избиения заключенных крупными деревянными палками.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!