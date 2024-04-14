logo

BTC/USD

64116.93

ETH/USD

3027.15

LTC/USD

78.14

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки наступления России на Часов Яр
commentss НОВОСТИ Все новости

Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки наступления России на Часов Яр

Оккупанты планируют захватить Часов Яр до 9 мая

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В преддверии 9 мая российское военное руководство нацелило свои усилия на захват украинского города Часов Яр. Генерал-полковник Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил в своих социальных сетях, что противник активно наращивает военное присутствие западнее Бахмута, стремясь прорвать украинскую оборону и выйти к стратегически важному каналу Северский Донец — Донбасс.

Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки наступления России на Часов Яр

Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки наступления России на Часов Яр

Сырский подчеркнул, что основной целью врага является овладение Часовым Яром, что создаст благоприятные условия для дальнейшего наступления на Краматорскую агломерацию. 

"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая".," — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки наступления России на Часов Яр - фото 2

Главнокомандующий также сообщил о серьёзных потерях врага в районе микрорайона "Новый", где атакующие группы были уничтожены с помощью дронов-камикадзе и артиллерийского огня. В рамках укрепления обороны были внедрены дополнительные меры — усиление средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также использование высокотехнологичных беспилотников.

По результатам недавнего визита на фронт, Сырский сделал акцент на необходимости повышения качества подготовки войск, особенно в морально-психологическом аспекте.

“Главный вывод из двухдневной работы на фронте — необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем различного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника, " — заключил он.

В ответ на угрозу, главнокомандующий подтвердил, что Вооруженные силы Украины полностью мобилизованы для отражения агрессии и защиты территориальной целостности страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/743755737919914
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости