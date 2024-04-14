В преддверии 9 мая российское военное руководство нацелило свои усилия на захват украинского города Часов Яр. Генерал-полковник Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил в своих социальных сетях, что противник активно наращивает военное присутствие западнее Бахмута, стремясь прорвать украинскую оборону и выйти к стратегически важному каналу Северский Донец — Донбасс.

Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки наступления России на Часов Яр

Сырский подчеркнул, что основной целью врага является овладение Часовым Яром, что создаст благоприятные условия для дальнейшего наступления на Краматорскую агломерацию.

" Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая". ," — добавил он.





Главнокомандующий также сообщил о серьёзных потерях врага в районе микрорайона "Новый", где атакующие группы были уничтожены с помощью дронов-камикадзе и артиллерийского огня. В рамках укрепления обороны были внедрены дополнительные меры — усиление средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также использование высокотехнологичных беспилотников.

По результатам недавнего визита на фронт, Сырский сделал акцент на необходимости повышения качества подготовки войск, особенно в морально-психологическом аспекте.

“Главный вывод из двухдневной работы на фронте — необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем различного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника, " — заключил он.

В ответ на угрозу, главнокомандующий подтвердил, что Вооруженные силы Украины полностью мобилизованы для отражения агрессии и защиты территориальной целостности страны.