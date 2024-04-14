Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
В преддверии 9 мая российское военное руководство нацелило свои усилия на захват украинского города Часов Яр. Генерал-полковник Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил в своих социальных сетях, что противник активно наращивает военное присутствие западнее Бахмута, стремясь прорвать украинскую оборону и выйти к стратегически важному каналу Северский Донец — Донбасс.
Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки наступления России на Часов Яр
Сырский подчеркнул, что основной целью врага является овладение Часовым Яром, что создаст благоприятные условия для дальнейшего наступления на Краматорскую агломерацию.
Главнокомандующий также сообщил о серьёзных потерях врага в районе микрорайона "Новый", где атакующие группы были уничтожены с помощью дронов-камикадзе и артиллерийского огня. В рамках укрепления обороны были внедрены дополнительные меры — усиление средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также использование высокотехнологичных беспилотников.
По результатам недавнего визита на фронт, Сырский сделал акцент на необходимости повышения качества подготовки войск, особенно в морально-психологическом аспекте.
В ответ на угрозу, главнокомандующий подтвердил, что Вооруженные силы Украины полностью мобилизованы для отражения агрессии и защиты территориальной целостности страны.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!