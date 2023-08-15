Главная пропагандистка Кремля признала, что Крым – это не Россия (ВИДЕО)

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Slava Kot
Одна из влиятельнейших российских пропагандисток Ольга Скабеева заявила, что Крым не принадлежит России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отрывок видео размещенный в Twitter советника МВД Украины Антона Геращенко.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Россия 1" Скабеева признала, что Крым не является частью Российской Федерации. На пропагандистском шоу обсуждали возможные поставки в Украину немецких дальнобойных ракет Taurus. Один из гостей программы заявил, что немецкие ракеты способны попадать в цель на расстоянии 750 км, а при дополнительных модификациях расстояние увеличивается до 900 км. На такую информацию отреагировала Скабеева.
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Посмотреть отрывок видео с заявлением российской пропагандистки Ольги Скабеевой можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Минобороны Германии Борис Писториус объяснил, почему его страна не отправляет дальнобойные ракеты Taurus в Украину. Немецкий чиновник указал, что видит опасность в дальности ракет, которые Украина, возможно, будет использовать для атаки по территории России.
Также "Комментарии" писали о советнике главы ОП Михаиле Подоляке, который рассказал, какое оружие приведет к резкому уменьшению боевых возможностей России. По словам украинского чиновника, немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus и американские баллистические ракеты ATACMS помогут Украине в войне.
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