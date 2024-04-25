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Главная цель после Авдеевки. Стало известно, куда постоянно прут оккупанты

Оккупанты хотят захватить населенный пункт Очеретино, который является их главной целью после захвата Авдеевки, говорится в материале CNN. Стало известно, зачем захватчикам этот населенный пункт

сегодня, 14:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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В материале CNN говорится, что российские захватчики продолжают продвигаться на фронте. На этот раз они положили глаз на населенный пункт Очеретино, ставший для них целью №1 после захвата Авдеевки.

Главная цель после Авдеевки. Стало известно, куда постоянно прут оккупанты

Очеретино

Как отметил в комментарии изданию на условиях анонимности офицер Восточного командования Украины, если оккупанты каким-то образом смогут захватить и при этом удержать Очеретино, то для них откроются жизненно важные украинские логистические маршруты. Они, отметил офицер, связывают три ключевых военных узла – Константиновку, Покровск и Большую Новоселку.

При этом CNN обращает внимание, что эксперты мониторингового проекта DeepState практически каждый день показывают продвижение российских захватчиков на запад по возвышенности.

В публикации говорится, что на самом деле оккупанты понимают, что Очеретино имеет решающее значение для линии обороны Украины на этой части фронта. Именно поэтому, подчеркивают журналисты, оккупанты и сконцентрировались на захвате этого населенного пункта.

При этом известно, что на последней карте линии фронта от DeepState указано, что центр Очеретино, включая железнодорожную станцию, сейчас находятся под контролем российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны также теряют позиции в соседнем селе Новобахмутовка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что у Очеретиного произошел стратегический прорыв оккупантов, которые любой ценой хотят захватить этот город. По информации военных волонтеров, ситуация тревожная. Орки продвигаются и могут захватить этот поселок. Они добавляют, что падение Очеретиного откроет для оккупантов дорогу на Покровскую трассу, а оттуда уже открывается путь и на Днепр.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/04/24/world/ukraine-army-military-aid-intl/index.html
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