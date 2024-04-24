Чем потеря Очеретиного может угрожать фронту. Куда дальше пойдут оккупанты

Захватчики продвигаются в районе Очеретино, которое находится в Донецкой области. При этом, как отметил военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала, оккупация этого населенного пункта будет иметь более сложные последствия, чем захват Авдеевки.

Война в Украине

Как отметил военный эксперт, захватчики продолжают двигаться вдоль железнодорожного пути, ведущего из Авдеевки. По его мнению, таким образом оккупанты, вероятно, пытаются обойти Карловскую и Кураховскую группировку.

"Движение на Очеретино, вероятно, опаснее чем в свое время потеря Авдеевки",

– отметил военный эксперт.

Вместе с тем военный волонтер Юлия Толмачева отметила, что ситуация на Авдиевском направлении плохая, а захватчики пытаются закрепиться в центре города. По ее словам, о закрепление их там, речи пока не идет, но тенденция их продвижения вызывает беспокойство.

"Взятие кацапами Очеретиного открывает им дорогу в Гродовку, Покровск, Мирноград, а с Покровской трассы — прямая дорога на Днепр",

– отметила в Фейсбуке волонтер.

При этом Свитан уверен, что продвижение оккупантов в Очеретино можно остановить, тем более что этот населенный пункт является господствующей высотой. По его мнению, это можно будет сделать сразу, как только в Украину придет военная помощь от американцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Михаила Жирохова возле Очеретиного произошел стратегический прорыв оккупантов, командование ВСУ туда срочно перебрасывает резервы.

При этом в ВСУ подтвердили информацию о том, что оккупанты пытаются прорвать фронт возле Очеретиного. Они применяют против украинских военных все имеющееся вооружение, в том числе и химическое оружие.