Глава СБУ о расследовании россиянами взрыва на Крымском мосту: далеки от реальности

Российские следователи демонстрируют непрофессионализм в расследовании взрыва на Крымском мосту. Само расследование россиян далеко от реальности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина" исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Василий Малюк. Фото: СБУ в Twitter

"В своем "расследовании" они (россияне – ред.) дошли того, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", — заявил Малыш.

Он также прокомментировал взрывы и гибель коллаборантов на временно оккупированных территориях. Однако Малыш не подтвердил, что СБУ причастна к ним.

"На временно оккупированных территориях то там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят некоторые процессы. что имеют", — сказал он.

Малыш заявил, что пока не может раскрыть информацию о подобных инцидентах, поскольку это может подвергнуть опасности неравнодушных патриотов.

"Всему свое время – после победы подробно поговорим", – добавил и.о. главы СБУ.

Напомним, ранее Россия заявила, что взрывы на Крымском мосту якобы организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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