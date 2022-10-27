Глава СБУ о расследовании россиянами взрыва на Крымском мосту: далеки от реальности

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Кравцев Сергей
Российские следователи демонстрируют непрофессионализм в расследовании взрыва на Крымском мосту. Само расследование россиян далеко от реальности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина" исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Василий Малюк. Фото: СБУ в Twitter
Он также прокомментировал взрывы и гибель коллаборантов на временно оккупированных территориях. Однако Малыш не подтвердил, что СБУ причастна к ним.
Малыш заявил, что пока не может раскрыть информацию о подобных инцидентах, поскольку это может подвергнуть опасности неравнодушных патриотов.
Напомним, ранее Россия заявила, что взрывы на Крымском мосту якобы организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.
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Yevgen
сегодня, 12:12
Браво, СБУ! Смерть оккупантов найдет везде!!! Слава Украине!