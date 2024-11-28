Глава РПЦ Кирилл в восторге от ударов "Орешником" по Украине: что заявил

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Кравцев Сергей
Патриарх РПЦ Кирилл во время выступления на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора назвал "стоп-машиной" новую ракетную систему "Орешник". Он поблагодарил российских учёных, "создающих невероятное оружие". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников
Отметим, 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. В частности, на видео, оказавшемся в сети, вероятно, видны "прилеты" шести боевых блоков этой ракеты.
Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что утром 21 ноября армия России ударила по Днепру межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж", а не "Орешником".
Читайте также на портале "Комментарии" — военный конфликт между Россией и Украиной, якобы "поддерживаемый внешними силами", остается наибольшей угрозой для "русского мира", заявил глава РПЦ Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.
По его словам, Россия, Украина и Беларусь являются "препятствием" для Запада из-за их духовных и культурных ценностей, составляющих основу "Русского мира".
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