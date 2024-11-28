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Глава РПЦ Кирилл в восторге от ударов "Орешником" по Украине: что заявил

Глава РПЦ Кирилл поблагодарил ученых за создание ракеты "Орешник"

сегодня, 12:26
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Кравцев Сергей

Патриарх РПЦ Кирилл во время выступления на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора назвал "стоп-машиной" новую ракетную систему "Орешник". Он поблагодарил российских учёных, "создающих невероятное оружие". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Глава РПЦ Кирилл в восторге от ударов "Орешником" по Украине: что заявил

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Отметим, 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. В частности, на видео, оказавшемся в сети, вероятно, видны "прилеты" шести боевых блоков этой ракеты.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что утром 21 ноября армия России ударила по Днепру межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж", а не "Орешником".

Читайте также на портале "Комментарии" — военный конфликт между Россией и Украиной, якобы "поддерживаемый внешними силами", остается наибольшей угрозой для "русского мира", заявил глава РПЦ Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

"Самой актуальной внешней угрозой для "Русского мира" сегодня является продолжение военных действий. Эскалация этого трагического конфликта между братскими народами России и Украины постоянно подогревается внешними силами, действующими по принципу "разделяй и властвуй". Их цель — углубление противоречий между народами", — заявил патриарх Кирилл.

По его словам, Россия, Украина и Беларусь являются "препятствием" для Запада из-за их духовных и культурных ценностей, составляющих основу "Русского мира".

Также издание "Комментарии" сообщало – удар межконтинентальной баллистикой по Днепру: какова цель Путина и будут ли последствия. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.




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