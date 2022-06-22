Глава разведки рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси

Украинская разведка сообщает, что в настоящее время нет угрозы вторжения войск со стороны Беларуси. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Глава ГУР заверил, что никакой угрозы нет (фото из открытых источников)

Разведчик призвал общество успокоиться и заверил, что никакой угрозы нет.

"В Беларуси продолжаются и военные собрания, и учения, и укрепление границы. Сейчас происходит целый комплекс действий военного назначения. Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины. На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет – это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Успокойтесь, ситуация под контролем", – успокоил Кирилл Буданов.

Глава разведки заявил, что ВСУ сразу будут знать, если Лукашенко все же решит вступить в войну и напасть на Украину и будут предпринимать "адекватные действия".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что зачем диктатор РФ вылетает в Минск – какой ультиматум озвучит Лукашенко. В последнее время первые лица РФ участили в Беларусь. В Белоруссии побывал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Теперь с очередным визитом в Минск собирается и президент России Владимир Путин. Этот визит не случаен, это очередная попытка дожать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот дал команду белорусской армии вступить в войну против Украины. По мнению военного аналитика, нет никакой другой цели визита Путина в Беларусь. Цель №1 – заставить Лукашенко принять его требования. Путин едет дожимать Лукашенко. Олег Жданов отметил, судя по тому, что происходит на поле боя в Украине, Россия выдыхается и как бы украинским военным ни было тяжело на Донбассе, видно, что уже нет той наступательной машины, которая была в первые месяцы войны, даже в том же апреле -мае.