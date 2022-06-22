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Глава разведки рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси

Глава ГУР заявил, что никакой угрозы с белорусской стороны пока нет

сегодня, 21:57
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинская разведка сообщает, что в настоящее время нет угрозы вторжения войск со стороны Беларуси. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Глава разведки рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси

Глава ГУР заверил, что никакой угрозы нет (фото из открытых источников)

Разведчик призвал общество успокоиться и заверил, что никакой  угрозы нет.

"В Беларуси продолжаются и военные собрания, и учения, и укрепление границы. Сейчас происходит целый комплекс действий военного назначения. Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины. На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет – это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Успокойтесь, ситуация под контролем", – успокоил Кирилл Буданов.

Глава разведки заявил, что ВСУ сразу будут знать, если Лукашенко все же решит вступить в войну и напасть на Украину и будут предпринимать "адекватные действия".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что зачем диктатор РФ вылетает в Минск – какой ультиматум озвучит Лукашенко. В последнее время первые лица РФ участили в Беларусь. В Белоруссии побывал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Теперь с очередным визитом в Минск собирается и президент России Владимир Путин. Этот визит не случаен, это очередная попытка дожать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот дал команду белорусской армии вступить в войну против Украины. По мнению военного аналитика, нет никакой другой цели визита Путина в Беларусь. Цель №1 – заставить Лукашенко принять его требования. Путин едет дожимать Лукашенко. Олег Жданов отметил, судя по тому, что происходит на поле боя в Украине, Россия выдыхается и как бы украинским военным ни было тяжело на Донбассе, видно, что уже нет той наступательной машины, которая была в первые месяцы войны, даже в том же апреле -мае.


 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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