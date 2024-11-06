Глава разведки Австралии назвал страны, которые помогают РФ "убивать украинцев"

Без помощи Китая, Ирана и Северной Кореи России было бы сложно продолжать войну. Но сейчас же фактически на войне против Украины "формируется ось" стран, оказывающих поддержку России, включая Китай, Иран и Северную Корею. Все это является "крайне тревожным стратегическим развитием", за которым западным странам трудно угнаться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный директор Управления национальной разведки Австралии Эндрю Ширер, сообщает "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ширер заявил, что стратегическое влияние формирующейся оси, в основе которой лежат Китай и Россия, было недооценено.

"Оказание Китаем масштабной помощи двойного назначения Путину, а также экономической и дипломатической поддержки, удерживает армию Путина на поле боя в Украине, убивая невинных украинцев так же уверенно, как если бы они поставляли артиллерийские боеприпасы и ракеты", — заявил Ширер на конференции Raisina Downunder в Канберре.

Он также перечислил поставку иранских беспилотников, а также северокорейских ракет и боевых частей в Россию. Южная Корея и США говорят, что около 10 тысяч северокорейских солдат прибыли в Россию для участия ее войне против Украины.

"Это крайне тревожное стратегическое развитие событий, и мы все пытаемся его догнать и принять эффективные меры, но я думаю, что это одна из стратегических проблем нашего времени", — отметил Ширер.

Австралия является членом разведывательного партнерства Five Eyes с США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией. Ширер является главным советником премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе по вопросам разведки.

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