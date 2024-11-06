Почему Запад должен отправить военных в Украину: в чем главная проблема ВСУ

Война России против Украины продолжается. Однако по ряду показателей Украина все еще существенно уступает. Почему Запад должен отправить военных в Украину? В чем главная проблема украинской армии? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Иностранные военные могли бы освободить наши войска

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в интервью "Украинскому радио" выразил мнение, что отправка в Украину иностранных военных могла бы существенно помочь. В частности, высвободить украинских защитников и направить их на фронт.

"То, что Макрон говорил об иностранном легионе, это сам Бог велит сделать. Там, во-первых, много этнических украинцев и они имеют право использовать этот легион в любых точках земного шара, где есть опасность для Франции. Конечно, войска партнеров нужно привлекать, поскольку это позволит быстрее победить зло с меньшими потерями", – объяснил эксперт.

По словам Гетьмана, иностранные войска могли бы быть вовлечены в охрану границы с Беларусью. Он подчеркнул, что здесь речь не идет об участии в боевых действиях, к тому же Украина имеет право приглашать иностранные войска. Нарушений международного права в этом нет.

"Иностранные военные могли бы высвободить наши войска и направить их на участки фронта, где есть нехватка личного состава. Нам бы хватило 100-160 тысяч военных, которые зашли бы не на линию фронта, а на другие должности. Нам бы стало легче воевать. Западные партнеры должны понять, что разворачивается Третья мировая война, и воевать все равно придется", – констатировал ветеран.

Численного преимущества у нас быть не может – ни в людях, ни в средствах, ни в БК

Адвокат, а теперь аэроразведчица 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская в интервью "Общественное" отметила, что главная проблема украинской армии состоит в том, что она до сих пор не получила ни технологического, ни организационного преимущества над врагом – речь идет как о воздухе. так и о земле, однако на море в какой-то степени это преимущество присутствует.

"Многочисленного преимущества у нас быть не может – ни в людях, ни в средствах, ни в БК. Поэтому крайне важно получить технологическое преимущество и суметь его использовать для победы. А тем временем все равно нужно сдерживать противника на всей линии фронта. И что дольше у нас отсутствует преимущество, тем дороже такое сдерживание в людях", — отметила она.

По ее словам, помощь союзников самостоятельно не может превращаться в преимущество, но она может потенциально создать паритет.

"Создание технологического и организационного преимущества — приоритетная задача командования. Это не просто высокотехнологичное решение или продукт — "супердрон" или "волшебный БК". Это решения и технология, которые имплементированы на поле боя и дают возможность безопасно подойти поближе, ударить дальше, поразить точнее , поразить больше", — объяснила военная.

Закревская подчеркнула, что такие решения существуют, однако в большинстве своем они оторваны от реалий войны, а какой-то действительно хорошей идее не хватает качественной инженерной или пространственной реализации.

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