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Кравцев Сергей
Война России против Украины продолжается. Однако по ряду показателей Украина все еще существенно уступает. Почему Запад должен отправить военных в Украину? В чем главная проблема украинской армии? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в интервью "Украинскому радио" выразил мнение, что отправка в Украину иностранных военных могла бы существенно помочь. В частности, высвободить украинских защитников и направить их на фронт.
По словам Гетьмана, иностранные войска могли бы быть вовлечены в охрану границы с Беларусью. Он подчеркнул, что здесь речь не идет об участии в боевых действиях, к тому же Украина имеет право приглашать иностранные войска. Нарушений международного права в этом нет.
Адвокат, а теперь аэроразведчица 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская в интервью "Общественное" отметила, что главная проблема украинской армии состоит в том, что она до сих пор не получила ни технологического, ни организационного преимущества над врагом – речь идет как о воздухе. так и о земле, однако на море в какой-то степени это преимущество присутствует.
По ее словам, помощь союзников самостоятельно не может превращаться в преимущество, но она может потенциально создать паритет.
Закревская подчеркнула, что такие решения существуют, однако в большинстве своем они оторваны от реалий войны, а какой-то действительно хорошей идее не хватает качественной инженерной или пространственной реализации.
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