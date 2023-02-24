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Глава правительства рассказал о перспективах "зернового коридора"

Россия пытается дестабилизировать работу зернового коридора

сегодня, 15:57
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Автор:

Константин Куликов

Россия пытается шантажировать мир блокировкой зернового коридора. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Forbes главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.

Глава правительства рассказал о перспективах "зернового коридора"

Росія проти зернового коридору

"Россияне постоянно пытаются шантажировать нас и цивилизованный мир тем, что они выйдут из "зернового соглашения", – рассказал Денис Шмыгаль. – Такой риск присутствует, но мы работаем над тем, чтобы его минимизировать. Наша цель – не только продолжить действие "зернового коридора ", но и дальше расширить его на другие порты Черного моря. Логистика сейчас совсем другая, чем была в первые месяцы войны, мы расширили возможности Дунайских портов, увеличили железнодорожные мощности и работаем над расширением западной границы и строительством новых пунктов пропуска".


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Напомним, что Денис Шмигаль возглавляет правительство почти три года. На его каденцию выпало самое сложное время для экономики – сначала эпидемия COVID-19, а затем и полномасштабная война. Также Денис Шмигаль назвал сумму замороженных российских активов , на которые претендует Украина и объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета .

В преддверии годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину обширное интервью также дал глава государства. Владимир Зеленский категорически отрицает возможность компромисса с Владимиром Путиным, а также отметил необходимость деоккупации всех территорий Украины, включая Донбасс и Крым. По его мнению, Россия понимает только язык силы, поэтому Украина и западный мир вынуждены общаться с РФ именно так. Поэтому для скорейшей деоккупации Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость поставок западного оружия в Украину, которое станет залогом освобождения страны.

По мнению Зеленского, Путин до сих пор не оставил своего желания оккупировать Киев и лишить Украину суверинитета и независимости. Возможность нападения со стороны Белоруссии президент Украины оценил как маловероятную. Но подчеркнул, что если оно произойдет, это будет "большой ошибкой".



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