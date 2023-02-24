Глава правительства рассказал о перспективах "зернового коридора"

Россия пытается шантажировать мир блокировкой зернового коридора. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Forbes главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.

Росія проти зернового коридору

"Россияне постоянно пытаются шантажировать нас и цивилизованный мир тем, что они выйдут из "зернового соглашения", – рассказал Денис Шмыгаль. – Такой риск присутствует, но мы работаем над тем, чтобы его минимизировать. Наша цель – не только продолжить действие "зернового коридора ", но и дальше расширить его на другие порты Черного моря. Логистика сейчас совсем другая, чем была в первые месяцы войны, мы расширили возможности Дунайских портов, увеличили железнодорожные мощности и работаем над расширением западной границы и строительством новых пунктов пропуска".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что Денис Шмигаль возглавляет правительство почти три года. На его каденцию выпало самое сложное время для экономики – сначала эпидемия COVID-19, а затем и полномасштабная война. Также Денис Шмигаль назвал сумму замороженных российских активов , на которые претендует Украина и объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета .

В преддверии годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину обширное интервью также дал глава государства. Владимир Зеленский категорически отрицает возможность компромисса с Владимиром Путиным, а также отметил необходимость деоккупации всех территорий Украины, включая Донбасс и Крым. По его мнению, Россия понимает только язык силы, поэтому Украина и западный мир вынуждены общаться с РФ именно так. Поэтому для скорейшей деоккупации Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость поставок западного оружия в Украину, которое станет залогом освобождения страны.

По мнению Зеленского, Путин до сих пор не оставил своего желания оккупировать Киев и лишить Украину суверинитета и независимости. Возможность нападения со стороны Белоруссии президент Украины оценил как маловероятную. Но подчеркнул, что если оно произойдет, это будет "большой ошибкой".



