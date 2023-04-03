Глава Офиса президента прокомментировал ситуацию в Бахмуте

В ответ на заявление главы ЧВК "Вагнер" Пригожина о якобы "юридическом" взятии Бахмута — мол, 2 апреля, в 23.00, над зданием городской администрации поднят российский флаг и флаг ПВК — глава Офиса президента Украины Андрей Ермак распространил свое сообщение в собственном телеграмм-канале.

Бахмут - це Україна

Он, как всегда, был немногословен:

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"Бахмут — это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "пабеду", которой в реальности нет", — написал глава Офиса президента.

Напомним, что "повар Путина" накануне заявил, что "юридически Бахмут взят", хотя сам же добавляет, что "в западных районах сосредоточен противник".

Напомним, что ранее эксперты сообщали, что россияне, которые не смогли прорвать украинский фронт, могут попытаться объявить победой захвата Бахмута, Авдеевки или какого-то другого локального участка фронта.

"У противника для наступления на всей ширине фронта сил недостаточно. Скорее всего, враг будет пытаться ограничиться в оперативном и тактическом плане захватом знаковых городов — Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Может случиться так, что это станет заключительной точкой этой операции, так и не совершив прорыв нашей обороны", — пояснил эксперт.



Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала общество доверять украинским военным:

"Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной, — написала вечером 2 апреля Анна Маляр. — Враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников. Непомерно высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально. Командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным".

Между тем, в Польше рассказали, чем ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси. Зеленский заинтриговал: неделя будет особенно весомой для нашей защиты. А в ISW рассказали, как Кремль может использовать убийство Татарского.





