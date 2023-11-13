logo

BTC/USD

36801.64

ETH/USD

2062.58

LTC/USD

73.49

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина

Габриелюс Ландсбергис считает, что США и ЕС должны больше помогать Украине, а не склонять страну к переговорам, ведь Путин тогда победит в войне.

сегодня, 15:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подверг критике западных партнеров, которые сомневаются в дальнейшей поддержке Украины в войне против России. По мнению Ландсбергиса из-за этого Путин может снова поверить в победу.

Глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

В ходе встречи с журналистами перед заседанием министров иностранных дел ЕС Габриелюс Ландсбергис рассказал, что президент России Владимир Путин может перехватить инициативу в войне.


"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на время", — говорит Габриелюс Ландсбергис.

По его словам, виновны в этом постоянные дискуссии в США, неспособность ЕС решать вопросы военной поддержки Украины и давление на украинскую армию на фронте. Из-за этих факторов, по словам Ландсбергиса, Путин "сейчас может радостно начать снова планировать" военные действия в Украине.

Журналисты спросили Ландсбергиса, нужно ли Украине думать о мирных переговорах. Однако литовский министр подверг критике эту идею.

"Любые прекращение огня, любые переговоры — это путь ко дню победы в Москве", — сказал Габриелюс Ландсбергис и указал, что потеря или невозвращение украинских территорий будут означать победу Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС заявили о позитивных изменениях в отношении Украины и указали, что "Путин рано радуется".

Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, как завершит войну в Украине, если его изберут американским президентом на выборах в 2024 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:26

Здається у Європі і США переймались що на них звалять програш України у війні. От і дочекалась. Тепер зрозуміли у яку халепу маразм Байдена може завести? Не корумпованих ж розкрадацьких брехунів юдейського Фюрера звинувачувати. Яка з них відповідальність? Афганістан не навчив?


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!