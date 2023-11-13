Глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подверг критике западных партнеров, которые сомневаются в дальнейшей поддержке Украины в войне против России. По мнению Ландсбергиса из-за этого Путин может снова поверить в победу.



Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

В ходе встречи с журналистами перед заседанием министров иностранных дел ЕС Габриелюс Ландсбергис рассказал, что президент России Владимир Путин может перехватить инициативу в войне.

"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на время", — говорит Габриелюс Ландсбергис.

По его словам, виновны в этом постоянные дискуссии в США, неспособность ЕС решать вопросы военной поддержки Украины и давление на украинскую армию на фронте. Из-за этих факторов, по словам Ландсбергиса, Путин "сейчас может радостно начать снова планировать" военные действия в Украине.

Журналисты спросили Ландсбергиса, нужно ли Украине думать о мирных переговорах. Однако литовский министр подверг критике эту идею.

"Любые прекращение огня, любые переговоры — это путь ко дню победы в Москве", — сказал Габриелюс Ландсбергис и указал, что потеря или невозвращение украинских территорий будут означать победу Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС заявили о позитивных изменениях в отношении Украины и указали, что "Путин рано радуется".

Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, как завершит войну в Украине, если его изберут американским президентом на выборах в 2024 году.