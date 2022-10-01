Глава Луганской ОВА назвал количество оккупантов, оказавшихся в котле

В районе Лимана Донецкой области в окружении находятся более 5 тысяч российских захватчиков. Они обратились к российскому командованию с просьбой выйти, но получили отказ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Телеграмм.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

"Военные России, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", — написал Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, российские войска будут пытаться прорваться из окружения либо сдадутся в плен.

При этом он отметил, что почти все пути отхода и подвоза боеприпасов перекрыты украинскими войсками.

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