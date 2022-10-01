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Глава Луганской ОВА назвал количество оккупантов, оказавшихся в котле

Окружение Лимана очень плотное, больше 5 тысяч россиян в котле

сегодня, 10:52
Автор:

Кравцев Сергей
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В районе Лимана Донецкой области в окружении находятся более 5 тысяч российских захватчиков. Они обратились к российскому командованию с просьбой выйти, но получили отказ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Телеграмм.

Глава Луганской ОВА назвал количество оккупантов, оказавшихся в котле

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

"Военные России, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", — написал Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, российские войска будут пытаться прорваться из окружения либо сдадутся в плен.

При этом он отметил, что почти все пути отхода и подвоза боеприпасов перекрыты украинскими войсками.                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём обращении. О чем говорит такой поворот событий? Как всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                                   

Также издание "Комментарии" писало — российский диктатор путин выступил 30 сентября с очередным обращением, в котором, среди прочего, заявил об аннексии новых украинских территорий (временно оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей), а также разразился угрозами и критикой в адрес Украины и Запада. Что можно сказать по итогам этого обращения? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/6102
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