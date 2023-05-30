Глава ГУР Буданов пригрозил россиянам: на следующий день дроны ударили по Москве

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отреагировал на российские массовые ракетные обстрелы и анонсировал ответ на такие действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook ГУР.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

В мае российские войска выпустили более 200 ракет по территории Украины, это больше, чем за три предыдущих месяца атак. За этот период взрывы и ПВО зафиксировали в Киевской, Житомирской, Львовской, Харьковской и других областях Украины. Глава ГУР Кирилл Буданов записал короткое видео, где сообщил, что российские атаки постоянно терпят неудачи.

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"Очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение. Все те, кто в России до сих пор верили, верят или мечтают запугать Украину — я хочу вас немного огорчить: это не так", — сказал Буданов.

Далее украинский военный пригрозил россиянам ответом на российские атаки.

"Вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", — сказал Кирилл Буданов.

Интересно, что спустя сутки после слов руководителя ГУР дроны неизвестного происхождения совершили атаку по столице России.

Посмотреть видео с угрозой для россиян от главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о своем серьезном ранении: пробита спина и шея.

Также "Комментарии" писали, что в ГУР назвали список россиян для ликвидации. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на то, что в список попал президент РФ Владимир Путин.



