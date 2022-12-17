Глава ЦРУ назвал ошибкой веру Путина в то, что его военные могут долго воевать против Украины

Уверенность президента РФ Владимира Путина в том, что российская армия способна длительное время воевать против Украины и ничто его не остановит – ложная. Этой своей верой он допускает такую же ошибку, как и 24 февраля 2022 года, когда принял решение начать полномасштабное вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью PBS высказал глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что он ошибается, делая эту ставку, так же как он ошибался, глубоко ошибался, делая ставку 24 февраля, когда он начал эту войну", — отметил глава ЦРУ.

По его словам, всем очевидно, что российские военные сегодня сильно демотивированы "побиты". При этом украинская армия, наоборот, полна решимости усиливать давление и продолжать боевые действия, выбивая врага со своей земли.

Что касается возможности возобновления мирных переговоров, то Уильям Бернс слабо оценивает такую перспективу, потому как Кремлю они сейчас не нужны. Российское руководство всерьез не рассматривает никакие переговоры, лишь делает пустые заявления для фона. Но рано или поздно они, конечно же, состояться. Потому как любая война заканчивает переговорами и подписанием соответствующих документов.

Бернс также проинформировал, что ЦРУ не видит на сегодня никаких четких подтверждений планов Кремля применить тактическое ядерное оружие.

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