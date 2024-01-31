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Глава ЦРУ назвал главный ключ к успеху Украины в войне против РФ

России надо показать, какую высокую цену она платит за свое нападение

31 января 2024, 09:27
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Кравцев Сергей
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Украине очень важно сохранить хотя бы на том же уровне, что сейчас поставки вооружений от западных партнеров. Это поставит Украину в более сильную позицию, если появится возможность для серьезных переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в своей колонке для Foreign Affairs.

Глава ЦРУ назвал главный ключ к успеху Украины в войне против РФ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Настоящим ключом к успеху Бернс называет сохранение помощи Украины от Запада. 

"При менее чем пяти процентах оборонного бюджета США, это относительно скромные инвестиции, которые приносят значительную геополитическую выгоду США и заметные прибыли для американской промышленности. Продолжение поставок вооружений поставит Украину в более сильную позицию, если появится возможность для серьезных переговоров. Это дает шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России", — заявил директор ЦРУ.

По его словам, возобновляя российское оборонное производство — с помощью критически важных компонентов из Китая, а также оружия и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи — Путин продолжает делать ставку на то, что время на его стороне, что он может разгромить Украину и истощить ее западных сторонников. Задача Украины состоит в том, чтобы подорвать высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену для России продолжения конфликта, не только достигая прогресса на фронте, но и нанося более глубокие удары в тылу и достигая стабильных успехов в Черном море.

Глава Центрального разведывательного управления считает, что репрессивная хватка Путина вряд ли ослабнет в ближайшее время, однако война в Украине постепенно разъедает его власть.

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Источник: https://www.foreignaffairs.com/united-states/cia-spycraft-and-statecraft-william-burns
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