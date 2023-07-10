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Гиркин рассказал, есть ли у Кремля еще шанс выиграть войну в Украине

Российский террорист Гиркин заявил, что "СВО" в Украине - проиграна и подсказал оккупантам воспользоваться тактикой французского полководца

сегодня, 16:22
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты проиграли "СВО" в Украине, но еще есть возможность одержать победу в войне, если будет удачно использована и применена тактика Наполеона Бонапарта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с главой "Национального конгресса татар Москвы" Рустэмом Ямалеевым сделал российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

Гиркин рассказал, есть ли у Кремля еще шанс выиграть войну в Украине

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Боевик привел в пример битву французского полководца при Маренго (военная кампания Наполеона в Италии 1800-х годов).


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Гиркин напомнил, что он еще раньше предупреждал, если путинский режим не предпримет конкретных мер до мая 2023 года, то тогда шансов на победу в войне будет крайне мало. Наступил уже июлю, руководство России никаких шагов не сделало, мобилизации в России, как не происходило, так и не происходит.

"Скажем так, у нас есть сейчас шанс повторить битву при Маренго... Когда первую часть Наполеон в хлам проиграл, но потом взял и вторую часть выиграл. Мы в принципе "СВО" проиграли, но шанс выиграть войну – есть", — рассуждает террорист.

Гиркин заявил, что до сих пор российские оккупанты воюют не "по-настоящему" и именно поэтому не могут одержать победу. Также террорист высказал мнение, что в Кремле до сих пор надеются сесть за стол переговоров с представителями Киева. Именно поэтому никаких мер для того, чтобы победить в войне не предпринимают.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский считает, что после пригожинского мятежа, в России может быть еще один – и даже революция. В легионе "Свобода России", состоящем из граждан РФ, воюющих против путинского режима, не только анонсировали новый рейды на российскую территорию, но и подчеркнули, что единственный способ избавиться от Путина после 23-летнего правления диктатора – свергнуть его с помощью оружия. Сам же Путин продолжает лихорадочно тасовать колоду военных генералов, пытаясь избежать повторного бунта и выдавить хоть что-то из войны против Украины. Что можно сказать о состоянии путинского режима на данный момент – после бунта вагнеровцев, передачи Украине командиров-азовцев, накануне саммита НАТО? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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