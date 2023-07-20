Гиркин боится, что после контрнаступления ВСУ бить по Украине будет "нечем"

Традиционно активный в соцсетях российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) опасается, по результатам летней контрнаступательной операции ВСУ, силы россиян истощаться настолько, что бить по Украине "будет нечем". Как передает портал "Комментарии", свое мнение российский боевик озвучил в своем Telegram.

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

Игорь Гиркин заявил, что даже, если российские оккупанты смогут выстоять и не позволят прорвать фронт ВСУ, то уже в августе большинство российских подразделений будут сильно истощены.

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"Когда (надеюсь) наступление ВСУ будет окончательно отражено — нанести поражение выдохшимся войскам противника нам будет... нечем. Да, возможны продвижения на 10-20 километров. Может быть, даже удастся отбить Купянск, на пример. Наконец-то взять Авдеевку и Марьинку под Донецком. Но что это даст в стратегическом плане?", – задается вопросом террорист.

По его словам, это не остановит войну, а восстанавливать оружейные запасы, как и человеческие возможности не будет.

Гиркин напомнил, что Украина продолжает стоять стойко, опираясь на международную поддержку, а Россия в это время радуется лишь незначительному продвижению в сторону Купянска.

"Изнурение России об Украину" будет продолжаться и далее. Без надежды на победоносное завершение войны с нашей стороны", — прогнозирует террорист.

Отметим, ранее Гиркин заявил, что российские оккупанты проиграли "СВО" в Украине, но еще есть возможность одержать победу в войне, если будет удачно использована и применена тактика Наполеона Бонапарта.

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