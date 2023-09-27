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Германия выкупит у Швейцарии свои танки Leopard 2: получит ли их Украина

Швейцарский парламент во вторник одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2, что открывает путь для их перепродажи Германии

сегодня, 15:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Швейцария дала согласие на то, чтобы продать Германии обратно танки Leopard 2 немецкого производства, чтобы помочь пополнить запасы после пожертвований Украине. Швейцарский парламент одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2, что открывает путь для их перепродажи Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Германия выкупит у Швейцарии свои танки Leopard 2: получит ли их Украина

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что в феврале Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать некоторые из 96 танков Leopard 2, которые она хранит, производителю Rheinmetall AG.


Для соблюдения швейцарских законов о нейтралитете Берлин заверил Берн, что оружие не попадет в Киев, а останется в Германии или у союзника из НАТО или Европейского Союза.

"Мы очень рады и благодарны за это решение", — сказал посол Германии в Швейцарии Мишель Флюгер. — "Нам нужны эти танки, они заполнят пробелы у нас и наших европейских партнеров".

Флюгер также добавил, что его страна хотела бы передать часть из закупленного в Швейцарии оружия Украине.

"Мы закупили много оружия, систем, компонентов или боеприпасов в Швейцарии, включая наших партнеров по НАТО, и теперь мы хотели бы передать некоторые из этих систем Украине", — сказал он.

В то же время предыдущие запросы Германии, Дании и Испании разрешить передачу Украине ранее закупленного оружия швейцарского производства были заблокированы Берном из-за нейтралитета Швейцарии, который запрещает поставки оружия прямо или косвенно комбатантам во время войны.

Отметим, Германия проводит переговоры со странами-партнерами о временной передаче Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.




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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/swiss-sell-back-leopard-ii-tanks-help-restock-after-ukraine-donations-2023-09-27/
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