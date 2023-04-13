Германия сегодня сделает важное заявление по МиГ-29 для Украины, - СМИ

Федеральное правительство Германии планирует разрешить Польше передачу в Украину пяти самолетов МиГ-29. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Süddeutsche Zeitung".

МиГ-29. Фото: из открытых источников

Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Варшава когда-то получила от Берлина.

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"Берлин позволит Варшаве передачу Киеву МиГ-29 по запасам бывшей ГДР, решение будет принято уже сегодня", — пишет издание.

Ранее СМИ стало известно, что Польша планирует запросить разрешение у Германии относительно передачи воздушных судов. Сообщалось, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин. Польша уже передала Украине четыре МиГ-29, о чем публично заявила.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в сети появился отчет американских разведслужб, из которого, следует, что представители ЧВК "Вагнера" якобы встречались с турецкими контактами еще в начале февраля с целью "приобрести вооружения и оснащение в Турции", которые затем могли бы использовать наемники, воюющие против украинских войск. Кроме того, есть данные, что наемники собирались использовать часть закупленных в Турции вооружений в Мали, где у ЧВК "Вагнера" имеются свои интересы. О чем говорит появление подобных данных практически за месяц до выборов в Турции? Может ли это как-то повлиять как на выборы, так и на отношения Турции с союзниками по НАТО? Кому выгодны подобные "сливы", не имеющие официально подтверждения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



