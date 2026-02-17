Германия помогает Путину массово атаковать Украину дронами: раскрыто шокирующее предательство

Россия продолжает закупать критически важные электронные компоненты в Европе, несмотря на международные запреты. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины во многих российских беспилотниках обнаруживают транзисторы немецкого производства.

Фото: из открытых источников

В частности, немецкие микрочипы активно применяются в ударных дронах типа "Герань" (Shahed) и разведывательных БПЛА. Основным поставщиком таких компонентов компания Infineon Technologies, продукция которой используется в количестве от 8 до 12 транзисторов на один беспилотник. Специалисты отмечают, что производители в РФ не пытаются скрыть маркировку микросхем, что позволяет разведчикам идентифицировать их модель и номер партии с помощью микроскопической камеры.

Украинская разведка оценивает, что ежегодная потребность России в этих транзисторах может достигать около полумиллиона единиц, что обусловлено планами Кремля производить до 40 000 боевых дронов в год.

По данным ГУР, большинство немецких транзисторов попадает в РФ через подставные компании или сложные логистические цепи, проходящие через третьи страны, лояльные российским властям. В некоторых случаях детали снабжаются контрабандными путями, что затрудняет контроль над поставкой критических компонентов.

Разведка отмечает, что такие схемы разрешают обход международных ограничений и обеспечивают регулярное поступление высокотехнологичных микрочипов для производства боевых беспилотников. Эта практика подчеркивает серьезность проблемы в контроле за поставками электронных компонентов и подчеркивает необходимость усиления мониторинга и санкционных мер против поставщиков, сознательно или нет, способствующих военным программам РФ.

Как уже писали "Комментарии", подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины успешно совершили серию ударов дронами FP-2 по объектам российских войск на временно оккупированных территориях.