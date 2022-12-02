Германия отправит в Украину тяжелое вооружение. Что такое системы Gepard

Немецкое правительство продолжает помогать Украине и направляет тяжелую военную технику для борьбы против Российской Федерации. Что такое Gepard и какие у него характеристики? Об этом сообщает портал "Комментарии".

Шольц и зенитная установка Gepard. Фото: из открытых источников

Это не первая партия зенитных установок Gepard, которые Германия отправляет в Украину. Еще в апреле немцы отправляли в Украину разнообразную военную технику. В этот раз Gepard приедет в Украину в начале весны 2023 года. Их производит немецкая компания Krauss-Maffei.

Flakpanzer Gepard – это самоходная зенитная установка, способная действовать при любых погодных условиях. Пушка была разработана еще в 1960-х годах, поэтому это не новая конструкция, но, как и другая военная техника, эта установка претерпела несколько модернизаций.

В течение многих лет Gepard была основой германских противовоздушных сил, их также использовали другие страны НАТО, Нидерланды и Бельгия, а также Бразилия, Иордания и Румыния.

Gepard был создан на основе танка Leopard-1 , который имеет 35-мм автоматические пушки и два радара. Один радар служит для общего назначения, в то время как другой для захвата целей. Каждая пушка может производить 550 выстрелов в минуту, а дальность поражения для Gepard составляет 5,5 км.

Немецкая техника может развивать скорость до 65 км/ч, а дальность поездки составляет 550 км. Экипаж Gepard состоит из трех человек: водитель, наводчик, командир. Пока известно, что Германия отправит Украине семь систем Gepard, которые будут дополнительно охранять украинское небо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о секретном немецком отчете о неонацистах, который должен был быть обнародован через несколько десятилетий.

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