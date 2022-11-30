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Генштаб: в больницы Донецка доставили более 720 раненых оккупантов

Враг закрыл доступ в госпиталь для гражданских лиц

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

За прошедшую неделю медицинские учреждения оккупированного Донецка пополнили более 720 раненых противников. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаб ВСУ в Facebook. 

Генштаб: в больницы Донецка доставили более 720 раненых оккупантов

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецк доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск", – говорится в отчете.

В Генштабе также сообщили, что в оккупированной Горловке россияне перепрофилировали одну из гражданских больниц в военный госпиталь. Враг закрыл доступ в госпиталь для гражданских лиц, а к больным допускает исключительно медицинский персонал.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы, – ЦНС.

Также издание "Комментарии" сообщало — Китай охвачен массовыми протестами. Как говорится в материале CNN, их участники, которые изначально вышли на улицы, выступая против жесткого карантина, начали уже выдвигать и политические требования, в том числе – касательно отставки лидера коммунистической партии и ее лидеру Си Цзиньпина. О чем говорит происходящее? Какие есть варианты развития событий? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.                                                                                     

Ранее "Комментарии" писали — в Венгрии назвали причину, почему и дальше будут блокировать участие Украины в заседаниях НАТО, несмотря на то, что поддержка блока есть крайне важной во время полномасштабной российско-украинской войны.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sshNUPA7CcWDaAt1Pxx3bcc7DqqAFsoP7UpUNzjmCQkPbgTKmkUtjKo7oJcBnU4jl
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