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Генштаб рассказал о поражении стратегического объекта на территории России

В Генштабе сообщили об ударах по российским нефтебазам и поражении артиллерийского состава на территории РФ.

сегодня, 08:43
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Slava Kot

В Генеральном штабе подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области России. Военная операция была проведена подразделениями Сил специальных операций и Главного управления разведки во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

Генштаб рассказал о поражении стратегического объекта на территории России

Удар по нефтебазе "Атлас" в РФ. Фото из открытых источников

28 августа в российских соцсетях начали появляться сообщения и видео с пожаром на нефтебазе "Атлас". В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение, из-за которого россияне были вынуждены привлекать пожарные поезда.

"Поражён еще один стратегический объект российских оккупантов: слаженная работа Сил обороны Украины дает результаты. В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области России. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", — сообщили в Генштабе.

Кроме этого, украинские силы нанесли удары по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области России. Подробная информация о последствиях поражения в настоящее время уточняется Генштабом.

"Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения россией вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!", — отметили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории России все больше горят нефтебазы, однако Кремль молчит и не реагирует. Что скрывает российская пропаганда таким поведением.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на решение Украины не продлевать договор с РФ о транзите газа.



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