Генштаб рассказал о поражении стратегического объекта на территории России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Генеральном штабе подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области России. Военная операция была проведена подразделениями Сил специальных операций и Главного управления разведки во взаимодействии с другими частями Сил обороны.
Удар по нефтебазе "Атлас" в РФ. Фото из открытых источников
28 августа в российских соцсетях начали появляться сообщения и видео с пожаром на нефтебазе "Атлас". В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение, из-за которого россияне были вынуждены привлекать пожарные поезда.
Кроме этого, украинские силы нанесли удары по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области России. Подробная информация о последствиях поражения в настоящее время уточняется Генштабом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории России все больше горят нефтебазы, однако Кремль молчит и не реагирует. Что скрывает российская пропаганда таким поведением.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на решение Украины не продлевать договор с РФ о транзите газа.
Новости