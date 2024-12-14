Генштаб прокомментировал жаркий прилет по нефтебазе в Орле

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Кравцев Сергей
В ночь на 14 декабря украинские защитники нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.
Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников
По информации украинского генштаба, это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. В результате поражения начался мощный пожар.
Отметим, ранее российский паблики сообщали, что в ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы.
Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.
Читайте также на портале "Комментарии" — в российском Новосибирске полсуток горел пожар на объекте. В местных пабликах сообщают, что горит складское здание, однако руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что пожар произошел не на обычном складе, а горел военный объект.
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