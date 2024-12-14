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Генштаб прокомментировал жаркий прилет по нефтебазе в Орле

Генштаб подтверждает попадание по нефтебазе в Орле

сегодня, 10:35
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Кравцев Сергей

В ночь на 14 декабря украинские защитники нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.

Генштаб прокомментировал жаркий прилет по нефтебазе в Орле

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

По информации украинского генштаба, это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. В результате поражения начался мощный пожар.                                         

"Линейная производственно-диспетчерская станция „Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ", – сообщает Генштаб ВСУ.

Отметим, ранее российский паблики сообщали, что в ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы.

"...в Орле прогремели взрывы. Над городом видно зарево от пожара" – говорилось в сообщении Telegram-канала Astra. 

Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском Новосибирске полсуток горел пожар на объекте. В местных пабликах сообщают, что горит складское здание, однако руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что пожар произошел не на обычном складе, а горел военный объект. 

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности – энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование", – пишет Коваленко.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid01ShpZkf6DwK2YaEfYy81eUdCymcXtAnkTKFL7BSFJWAh9Ngxcj6WDx5U7nxL5V7fl
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