Генштаб прокомментировал жаркий прилет по нефтебазе в Орле

В ночь на 14 декабря украинские защитники нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

По информации украинского генштаба, это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. В результате поражения начался мощный пожар.

"Линейная производственно-диспетчерская станция „Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ", – сообщает Генштаб ВСУ.

Отметим, ранее российский паблики сообщали, что в ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы.

"...в Орле прогремели взрывы. Над городом видно зарево от пожара" – говорилось в сообщении Telegram-канала Astra.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском Новосибирске полсуток горел пожар на объекте. В местных пабликах сообщают, что горит складское здание, однако руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что пожар произошел не на обычном складе, а горел военный объект.

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности – энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование", – пишет Коваленко.



