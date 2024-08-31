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Генштаб принял важное решение по Покровску: кого экстренно перебросили спасать город

По информации Forbes, Украина перебросила под Покровск одну из немногих наступательных бригад

сегодня, 10:24
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Кравцев Сергей

Пытаясь укрепить оборону вокруг Покровска на фоне все более активного наступления российских войск, Украина развернула на этом участке одну из своих немногих наступательных бригад – бригаду "Кара-Даг". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Экс.

Генштаб принял важное решение по Покровску: кого экстренно перебросили спасать город

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Перемещение бригады численностью около 2000 человек с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском", — говорится в статье.

Аналитик напоминает, что бригада "Кара-Даг" — одна из наступательных бригад Национальной гвардии – была сформирована в 2014 году. Бригада сражалась возле Мелитополя в первые дни полномасштабной войны и в течение двух лет практически оставалась в одном и том же районе. Но теперь ее перебросили на восток, поскольку там идут самые тяжелые бои.

В то же время отправка бригады не остановила российское наступление, и возникает вопрос, где находятся остальные резервы Украины, пишет аналитик.

Как считают российские пропагандисты, у ВСУ все еще есть около пяти укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве. Как написал российский пропагандист Евгений Норин, возможно Украина "планирует развернуть их в другом месте и стремится достичь какого-то решающего удара до того, как фронт в Донбассе полностью рухнет".

Этим местом вполне может быть Курск, где украинское вторжение уже четвертую неделю не показывает никаких признаков остановки, считает Forbes.

"Добавляя силы к Курской области и удерживая их от Покровска, лидеры Украины делают ставку на то, что выгоды от их внезапного вторжения на севере имеют большее значение для исхода войны, чем их потенциальные потери на востоке. Это чрезвычайно рискованная игра", — отмечает аналитик.

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