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Кравцев Сергей
Пытаясь укрепить оборону вокруг Покровска на фоне все более активного наступления российских войск, Украина развернула на этом участке одну из своих немногих наступательных бригад – бригаду "Кара-Даг". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Экс.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Аналитик напоминает, что бригада "Кара-Даг" — одна из наступательных бригад Национальной гвардии – была сформирована в 2014 году. Бригада сражалась возле Мелитополя в первые дни полномасштабной войны и в течение двух лет практически оставалась в одном и том же районе. Но теперь ее перебросили на восток, поскольку там идут самые тяжелые бои.
В то же время отправка бригады не остановила российское наступление, и возникает вопрос, где находятся остальные резервы Украины, пишет аналитик.
Как считают российские пропагандисты, у ВСУ все еще есть около пяти укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве. Как написал российский пропагандист Евгений Норин, возможно Украина "планирует развернуть их в другом месте и стремится достичь какого-то решающего удара до того, как фронт в Донбассе полностью рухнет".
Этим местом вполне может быть Курск, где украинское вторжение уже четвертую неделю не показывает никаких признаков остановки, считает Forbes.
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