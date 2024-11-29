Генштаб отреагировал на ночное поражение нефтебазы "Атлас" в России

Силы обороны Украины, в ночь на 29 ноября, нанесли удар по нефтебазе "Атлас", расположенной в Ростовской области Российской Федерации (РФ). В частности, поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

Отмечается, что в результате удара возник пожар на территории нефтебазы, фиксируется как минимум два очага возгорания.

Как отметили в Генштабе, "Атлас" уже подвергался атаке летом 2024-го. Нефтебаза является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российских военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны страны-агрессора заявили, что якобы ночью территорию РФ атаковали около 50 беспилотников.

Традиционно в российском ведомстве заверили, что якобы их ПВО уничтожила 47 беспилотников. В частности, говорится сообщении, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один – над оккупированным Крымом. При этом в сети пишут об очень большом количестве дронов над Ростовской областью РФ.

В соцсети сообщили о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Эту информацию у себя в Telegram также подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников.

По его словам, эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области. Вместе с тем российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Отмечается, что это нефтебаза "Атлас", которую летом поразили украинские беспилотники.



