Ответка Украины: в Минобороны заявили о массированной атаке дронов, в сети сообщают о пожаре

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Минобороны страны-агрессора заявили, якобы ночью территорию РФ атаковали около 50 беспилотников.
Дрон
Традиционно в российском ведомстве заверили, что якобы их ПВО уничтожила 47 беспилотников.
В частности, говорится сообщении, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один – над оккупированным Крымом.
При этом в сети пишут об очень большом количестве дронов над Ростовской областью РФ. В соцсети сообщили о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Эту информацию у себя в Telegram также подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников.
По его словам, эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.
Вместе с тем российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.
Отмечается, что это нефтебаза "Атлас", которую летом поразили украинские беспилотники.
Спустя какое-то время Слюсарь фактически подтвердил "крупный пожар на промообъекте в Каменском районе".
В сети есть информация о том, что ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.
Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″.
В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.
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