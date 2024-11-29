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Ответка Украины: в Минобороны заявили о массированной атаке дронов, в сети сообщают о пожаре

Российское Минобороны заявило об атаке почти 50 беспилотников на пять областей РФ

сегодня, 07:03
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны страны-агрессора заявили, якобы ночью территорию РФ атаковали около 50 беспилотников.

Ответка Украины: в Минобороны заявили о массированной атаке дронов, в сети сообщают о пожаре

Дрон

Традиционно в российском ведомстве заверили, что якобы их ПВО уничтожила 47 беспилотников.

В частности, говорится сообщении, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один – над оккупированным Крымом.

При этом в сети пишут об очень большом количестве дронов над Ростовской областью РФ. В соцсети сообщили о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Эту информацию у себя в Telegram также подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников.

По его словам, эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.

Вместе с тем российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

Отмечается, что это нефтебаза "Атлас", которую летом поразили украинские беспилотники.

Спустя какое-то время Слюсарь фактически подтвердил "крупный пожар на промообъекте в Каменском районе".

В сети есть информация о том, что ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.

Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″.

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

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