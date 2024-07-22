Генштаб назвал самое горячее направление на фронте: где активно наступают россияне

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Slava Kot
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о 117 боевых столкновениях за 21 июля. Активнее всего россияне действовали на Покровском направлении, где была зафиксирована треть всех боевых столкновений на фронте.
Война в Украине. Фото из открытых источников
В Генштабе сообщили оперативную информацию о военных действиях на фронте. В ходе 879 суток широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины было зафиксировано 117 боевых столкновений. Наибольшее количество на Покровском направлении – 39 боевых столкновений.
Более 10 боевых столкновений было зафиксировано на следующих направлениях фронта:
Также россияне атаковали Торецкое, Кураховское, Времевское, Ореховское направления и другие участки фронта.
Однако украинские силы продолжают наносить урон россиянам в живой силе и технике. По данным Генштаба, за 21 июля россияне потеряли 1050 солдат, а также 18 танков, 17 бронированных боевых машин, 51 артиллерийскую систему и десятки единиц другой военной техники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина за несколько дней потеряла населенный пункт Прогресс в Донецкой области.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он рассказал о простом способе закончить войну в Украине.
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