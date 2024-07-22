Генштаб назвал самое горячее направление на фронте: где активно наступают россияне

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о 117 боевых столкновениях за 21 июля. Активнее всего россияне действовали на Покровском направлении, где была зафиксирована треть всех боевых столкновений на фронте.



Война в Украине. Фото из открытых источников

В Генштабе сообщили оперативную информацию о военных действиях на фронте. В ходе 879 суток широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины было зафиксировано 117 боевых столкновений. Наибольшее количество на Покровском направлении – 39 боевых столкновений.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 39 наступательных и штурмовых действий. Противник концентрировал усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

Более 10 боевых столкновений было зафиксировано на следующих направлениях фронта:

— Краматорское направление – 13 боевых столкновений;

— Харьковское направление – 12;

— Купянское направление – 11;

— Лиманское направление – 11.

Также россияне атаковали Торецкое, Кураховское, Времевское, Ореховское направления и другие участки фронта.

"Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (4 ракеты), 72 авиационных удара (в том числе задействовал 100 КАБ) и 1542 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4621 обстрел позиций наших войск, 135 из них — с РСЗО", — рассказали в Генштабе.

Однако украинские силы продолжают наносить урон россиянам в живой силе и технике. По данным Генштаба, за 21 июля россияне потеряли 1050 солдат, а также 18 танков, 17 бронированных боевых машин, 51 артиллерийскую систему и десятки единиц другой военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина за несколько дней потеряла населенный пункт Прогресс в Донецкой области.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он рассказал о простом способе закончить войну в Украине.