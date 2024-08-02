Генштаб должен успеть принять решение: военные под угрозой оперативного окружения

Ситуация в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой области сложная, украинской армии грозит оперативное окружение.

Война в Украине

Если перспективы будут неблагоприятными, то Генеральному штабу Вооруженных сил Украины придется быстро принимать решение о выводе украинских сил, заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что ситуация на этом участке фронта тяжелая и угрожающая, а карта и сообщения с места говорят сами за себя.

По его словам, события могут развиваться по одному из нескольких сценариев. Первый вариант – если силы российских оккупантов в определенный момент иссякнут и захватчики прекратят сжимать кольцо. В таком случае проблема исчезнет сама собой. Второй вариант – если защитники Украины задействуют на этом участке дополнительные резервы, тогда можно будет "заморозить ситуацию или изменить ее к лучшему".

Однако, по словам эксперта, пока не наблюдается ни первый, ни второй. Он подчеркнул, что если такая тенденция продолжится, перспективы будут неблагоприятными.

"В случае, если будет реальная угроза оперативного окружения, украинскому командованию желательно успеть вовремя принять решение и отвести силы. Потому что выиграть лишние пару дней, какое-то короткое время, но в результате потерять и территорию, и людей будет худшим решением", — подчеркнул Давид. Шарп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что решить свою политическую задачу и добиться переговоров с Западом и Украиной Кремль может только с помощью большого и успешного котла на фронте, который реально приведет к большим потерям сил обороны Украины. По словам военных, такой котел деморализует оставшихся, вызовет шок в гражданских и сделает практически нереальной задачей мобилизацию.





