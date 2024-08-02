Генштаб должен успеть принять решение: военные под угрозой оперативного окружения

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Ткачик Олеся
Ситуация в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой области сложная, украинской армии грозит оперативное окружение.
Война в Украине
Если перспективы будут неблагоприятными, то Генеральному штабу Вооруженных сил Украины придется быстро принимать решение о выводе украинских сил, заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.
Он отметил, что ситуация на этом участке фронта тяжелая и угрожающая, а карта и сообщения с места говорят сами за себя.
По его словам, события могут развиваться по одному из нескольких сценариев. Первый вариант – если силы российских оккупантов в определенный момент иссякнут и захватчики прекратят сжимать кольцо. В таком случае проблема исчезнет сама собой. Второй вариант – если защитники Украины задействуют на этом участке дополнительные резервы, тогда можно будет "заморозить ситуацию или изменить ее к лучшему".
Однако, по словам эксперта, пока не наблюдается ни первый, ни второй. Он подчеркнул, что если такая тенденция продолжится, перспективы будут неблагоприятными.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что решить свою политическую задачу и добиться переговоров с Западом и Украиной Кремль может только с помощью большого и успешного котла на фронте, который реально приведет к большим потерям сил обороны Украины. По словам военных, такой котел деморализует оставшихся, вызовет шок в гражданских и сделает практически нереальной задачей мобилизацию.
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