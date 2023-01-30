Генсек НАТО призывает азиатскую страну усилить военную помощь Украине

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с рабочим визитом в Южную Корею, где поблагодарил азиатскую страну за помощь Украине, однако отметил, что в настоящее время существует "срочная потребность" в снарядах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Руководитель НАТО выступил в Сеуле, где поблагодарил южнокорейскую страну за значительную поддержку Украины, но добавил, что ждет и военной помощи.
После начала полномасштабного вторжения Южная Корея подписала крупное соглашение о поставках танков и самолетов в союзника по НАТО – Польше. Но президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что правила страны запрещают предоставлять военную технику находящимся в войне странам, таким образом его правительство не может разрешить отправку оружия Украине.
Среди стран, которые изменили свою политику, Генсек НАТО подразумевает Германию, Норвегию и Швецию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская страна отклонила прошение Германии о поставках боеприпасов для Украины.
Также "Комментарии" писали о месте , с которого россияне могут начать свое наступление.
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