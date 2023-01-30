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Генсек НАТО призывает азиатскую страну усилить военную помощь Украине

Глава НАТО призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины.

сегодня, 15:30
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Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с рабочим визитом в Южную Корею, где поблагодарил азиатскую страну за помощь Украине, однако отметил, что в настоящее время существует "срочная потребность" в снарядах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Генсек НАТО призывает азиатскую страну усилить военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Руководитель НАТО выступил в Сеуле, где поблагодарил южнокорейскую страну за значительную поддержку Украины, но добавил, что ждет и военной помощи.

"Я призываю Республику Корея продолжать и активизировать конкретный вопрос военной поддержки", — сказал Йенс Столтенберг.

После начала полномасштабного вторжения Южная Корея подписала крупное соглашение о поставках танков и самолетов в союзника по НАТО – Польше. Но президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что правила страны запрещают предоставлять военную технику находящимся в войне странам, таким образом его правительство не может разрешить отправку оружия Украине.

"В конце концов это решение принимать вам, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, политика которых никогда не экспортировала оружие в страны, находящиеся в конфликте, сейчас изменили это решение. Если мы не хотим, чтобы автократия и тирания победили, то им нужно оружие, это реальность", — говорит Столтенберг.

Среди стран, которые изменили свою политику, Генсек НАТО подразумевает Германию, Норвегию и Швецию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская страна отклонила прошение Германии о поставках боеприпасов для Украины.

Также "Комментарии" писали о месте , с которого россияне могут начать свое наступление.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-could-make-final-push-on-invasion-anniversary-as-belarus-president-warned-over-joining-war-12541713
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