Генсек НАТО призывает азиатскую страну усилить военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с рабочим визитом в Южную Корею, где поблагодарил азиатскую страну за помощь Украине, однако отметил, что в настоящее время существует "срочная потребность" в снарядах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Руководитель НАТО выступил в Сеуле, где поблагодарил южнокорейскую страну за значительную поддержку Украины, но добавил, что ждет и военной помощи.

"Я призываю Республику Корея продолжать и активизировать конкретный вопрос военной поддержки", — сказал Йенс Столтенберг.

После начала полномасштабного вторжения Южная Корея подписала крупное соглашение о поставках танков и самолетов в союзника по НАТО – Польше. Но президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что правила страны запрещают предоставлять военную технику находящимся в войне странам, таким образом его правительство не может разрешить отправку оружия Украине.

"В конце концов это решение принимать вам, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, политика которых никогда не экспортировала оружие в страны, находящиеся в конфликте, сейчас изменили это решение. Если мы не хотим, чтобы автократия и тирания победили, то им нужно оружие, это реальность", — говорит Столтенберг.

Среди стран, которые изменили свою политику, Генсек НАТО подразумевает Германию, Норвегию и Швецию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская страна отклонила прошение Германии о поставках боеприпасов для Украины.

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