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Генсек НАТО назвал скорый путь закончить войну в Украине: что нужно сделать

Йенс Столтенберг считает, что Путина можно заставить закончить войну на условиях Украины.

сегодня, 13:42
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки большего количества оружия в Украину станут возможностью поскорее закончить войну. По его словам, российский диктатор Владимир Путин должен понять, что не сможет одержать победу на войне в Украине.

Генсек НАТО назвал скорый путь закончить войну в Украине: что нужно сделать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в Осло на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Встреча союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии может способствовать ускорению процесса для окончания войны, считает Столтенберг и призвал к увеличению помощи Украине.

"Украине нужно больше военной поддержки сейчас. Быстрый путь положить конец этой войне – предоставить Украине оружие… Я призываю всех союзников продолжать оказывать помощь, особенно в эту тяжелую фазу войны", — заявил генсек НАТО.

Генсек НАТО считает, что таким образом можно убедить Путина окончить войну на условиях Украины.

"Президент Путин должен понять, что он не может победить на поле боя, но должен принять справедливый и устойчивый мир, где Украина побеждает как суверенное и независимое государство", – добавил Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на базе Рамштайн объяснил, как Украина будет заставлять Россию к окончанию войны.

Также "Комментарии" писали, что Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на план окончания войны в Украине, озвученный президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Вашингтон будет способствовать тому, чтобы Украина во время мирных переговоров имела как можно более сильную позицию.



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