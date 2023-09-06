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Генерал Сырский назвал направление, где Россия готовится к реваншу

Александр Сырский указал на сложную ситуацию на восточном фронте, где российские силы готовятся к реваншу.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о сложной общей ситуации на востоке Украины и указал, что оккупанты готовятся к реваншу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Military Media Center.

Генерал Сырский назвал направление, где Россия готовится к реваншу

Генерал Александр Сырский. Фото из открытых источников

По словам Сырского, российская армия и дальше планирует расширить свои границы до административных границ Луганской и Донецкой областей. Украинский генерал отмечает, что именно здесь россияне хотят нарастить свои силы.


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"Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу", — считает Сырский.

Командующий Сухопутными войсками объясняет, что на Купянском направлении россияне находятся в конечном этапе завершения подготовки штурмовых отрядов, кроме того, здесь армия РФ постоянно обстреливает украинские позиции артиллерийским и минометным огнем.

Относительно Лиманского направления Александр Сырский рассказал о замене войск. Армия РФ опрокидывает на это направление сложившиеся военные группировки с территории России. А на Бахмутском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции, однако украинские силы постепенно вытесняют россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США пригрозили Северной Корее из-за возможной поставки оружия в Россию, которое его использует против Украины. По словам советника США по национальной безопасности Джейка Салливана КНДР " заплатят высокую цену".

Также "Комментарии" писали, что французские аналитики подсчитали, сколько в России останется танков до 2024 года.



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Источник: https://t.me/militarymediacenter/3058
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