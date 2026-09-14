Генерал «Рэдис» предупредил о планах Кремля захватить Донетчину: какие города в опасности

Российская Федерация может дополнительно привлечь в ряды своих вооруженных сил до 600 тысяч новобранцев для продолжения агрессии против Украины. Об этом предупредил бригадный генерал, командующий группировкой войск "Азов" Денис Прокопенко. По его оценке, из-за неспособности оккупационных подразделений вернуть утраченные в течение года позиции военное руководство Кремля планирует объявить большую волну призыва. Генерал отметил, что скрытые мобилизационные мероприятия в России не прекращались, а публичный набор может стартовать уже после проведения внутренних выборов — в конце сентября или с началом зимнего периода.

Денис Прокопенко. Фото из открытых источников

Прокопенко четко обозначил приоритетные направления, на которых враг планирует сконцентрировать новые резервы.

"Стратегической целью, – заявил Прокопенко, – будет полная оккупация Донецкой и Луганской областей".

Комбриг "Азова" также рассказал о тактических намерениях противника на ближайшие месяцы. Российское командование стремится к завершению осенних боев захватить или закрепиться в одном из важных населенных пунктов Донбасса — среди возможных целей он назвал Доброполье, Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск или Святогорск. Россиянам это необходимо для создания выгодного плацдарма под предстоящие операции. В то же время, Денис Прокопенко подчеркнул, что Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию и готовы разрушить захватнические намерения агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если Россия пойдет полномасштабным наступлением на Европу.