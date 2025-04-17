Генерал ответил, закончится ли история Керченского моста, если Украина получит Taurus

Окончательное решение, стоит ли запускать ракеты Taurus по Крымскому мосту будет, конечно же, принимать Генштаб ВСУ, но с экономической точки зрения такой шаг был бы невыгодным. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"На самом деле, лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод, что принесет эффект значительно больший. Давайте лучше сожжем Новороссийский нефтяной терминал, который приносит России огромные деньги, торгуя украденным украинским зерном, газом сжиженным и нефтью со странами и выходя из Черного моря, чем играть в этот мост", — отметил генерал.

Он считает, что даже с учетом того вооружения, которое есть на сегодняшний день у ВСУ, мост давно можно было уничтожить. Это произошло, если бы была соответствующая политическая воля.

При этом Сергей Кривонос подчеркнул, что войну выигрывает тот, у кого крепче экономика. При этом не стоит вестись на популистские лозунги.

Офицер добавил, что на войне есть приоритетность нанесения ударов по целям, которые являются более чувствительными для противника. По его мнению, не надо использовать очень дорогие ракеты на уничтожение моста, который россияне смогут восстановить.

"Все думают, что ракета — чудо-оружие, но в ней не так много взрывчатки против той металлической конструкции, которую представляет собой этот мост. Снести два-три пролета? Да, через месяц восстановят. Да, все будут хлопать в ладоши и говорить "как круто". А что дальше?", — сказал генерал.

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