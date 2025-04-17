Генерал ответил, закончится ли история Керченского моста, если Украина получит Taurus

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Кравцев Сергей
Окончательное решение, стоит ли запускать ракеты Taurus по Крымскому мосту будет, конечно же, принимать Генштаб ВСУ, но с экономической точки зрения такой шаг был бы невыгодным. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Он считает, что даже с учетом того вооружения, которое есть на сегодняшний день у ВСУ, мост давно можно было уничтожить. Это произошло, если бы была соответствующая политическая воля.
При этом Сергей Кривонос подчеркнул, что войну выигрывает тот, у кого крепче экономика. При этом не стоит вестись на популистские лозунги.
Офицер добавил, что на войне есть приоритетность нанесения ударов по целям, которые являются более чувствительными для противника. По его мнению, не надо использовать очень дорогие ракеты на уничтожение моста, который россияне смогут восстановить.
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