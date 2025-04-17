Генерал назвал истинную причину присутствия ВСУ на территории России

Украинские военные заходят на территорию России в ответ на враждебную агрессию, ведь на какие-либо действия противника необходимо отвечать активно. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в интервью "Фабрика новостей".

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"Любой шаг врага должен иметь четкий ответ. Если они пытаются прорываться в Сумском направлении, мы должны наносить удары в Брянской, Курской или Воронежской областях. Россия понимает только язык силы: если они уничтожают наши объекты — мы должны бить по ним", — пояснил он.

Кривонос подчеркнул, что такая тактика вполне оправдана во время войны.

"Мы не были инициаторами этой войны, поэтому не должны оправдываться за ответные удары. Это наша обязанность — действовать максимально решительно, точно и эффективно", — заявил военный.

Комментируя сообщение о возможной ликвидации генерал-полковника Александра Лапина на территории Белгородской области, Кривонос отметил, что официального подтверждения этой информации пока нет, — одни источники это подтверждают, другие отрицают.

В то же время он подчеркнул, что уничтожение любого чиновника в российской армии — это доказательство высокого уровня разведки ВСУ и умение точно поражать критические цели противника.

"Как в свое время говорил Салтыков-Щедрин, в России так много генералов, что даже когда их съедают медведи, этого никто не замечает. Но чем больше мы устраняем командование на более высоких уровнях, тем меньше способность врага к координации боевых действий", — добавил Кривонос.

По его мнению, присутствие российского генерал-полковника в зоне боевых действий свидетельствует о том, насколько нервничает российское командование из-за активных действий ВСУ на территории Белгородщины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что генерал-майор запаса и бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что причиной смены руководства ВСУ стали надежды властей, что новая команда будет молчать о мобилизации, обеспечении и неисполнении законов.