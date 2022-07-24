Генерал назвал города Украины, которые могут прикрыть NASAMS от российских "Искандеров"

При условии больших поставок норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS закрыть небо над Украиной можно будет до конца 2023 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

ЗРК NASAMS. Фото: из открытых источников

Экс-замначальника Генштаба ВСУ допускает, что те ЗРК, что передадут Украине в ближайшем будущем, могут, в частности, прикрыть небо над столицей Украины.

Игорь Романенко считает, что, в первую очередь закрыть небо над столицей – это правильное решение, потому что именно там находится центр принятия решений. Что касается других городов, которые можно было бы прикрыть от вражеских ракет, то тут нужно реализовать принцип "тришкиного кафтана".

"Когда образовалась "дырка", отрываем "заплатку" с другого места и прикрываем ею это место. А на старом месте появляется "дырка", — пояснил генерал-лейтенант.

Он также сообщил, что радиус действий NASAMS на высоте будет равен 20 км и 40 км – по дальности.

При этом Романенко обратил внимание, что в войне в Украине для этих ПВО пройдёт впервые реальное практические применение, потому как ранее это оружие не проверялись в боевых действиях. Военный отметил, что предварительно NASAMS могут работать по баллистическим и крылатым ракетам, в том числе и по российским "Искандерам".

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