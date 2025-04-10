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Генерал НАТО заинтриговал заявлением о битве за Курщину: чем еще могут удивить ВСУ

Генерал Каволи считает, что Украина еще не проиграла битву за Курщину

сегодня, 11:25
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Кравцев Сергей

Те, кто считает, что ВСУ уже проиграли сражение за Курщину – ошибаются. Украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки российских вояк вытеснить их. Об этом заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейского командования США (EUCOM), во время слушаний в Конгрессе.

Генерал НАТО заинтриговал заявлением о битве за Курщину: чем еще могут удивить ВСУ

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Сейчас есть значительные силы, которые удерживают немалый — уменьшенный, но немалый — кусок земли в Курской области России. И они держатся на очень хорошей оборонительной территории к югу от Белгорода... Итак, мы все еще имеем движение вперед и назад в этом районе", — сказал Каволи.

Генерал также обратил внимание, что выступает против сокращения американских войск в Европе. Его предостережения идут вразрез с предыдущими планами администрации Дональда Трампа относительно возможного вывода 10 000 военнослужащих.

Читайте также на портале "Комментарии" — на протяжении предыдущих шести месяцев мы слышали много информации о Курской операции, где ВСУ проводили и продолжают проводить операцию. Теперь же появилась информация о продвижении украинские военных в Белградской области, где россияне уже не контролируют часть государственной границы. В чем заключается задача ВСУ в Белгородской области? Какие результаты прорыва ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – главный рупор Кремля, он же пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков ушел от ответа, отказавшись комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.




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Источник: https://www.19fortyfive.com/2025/04/ukraine-hasnt-lost-the-battle-for-kursk-just-yet/
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