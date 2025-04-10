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Кравцев Сергей
Те, кто считает, что ВСУ уже проиграли сражение за Курщину – ошибаются. Украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки российских вояк вытеснить их. Об этом заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейского командования США (EUCOM), во время слушаний в Конгрессе.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Генерал также обратил внимание, что выступает против сокращения американских войск в Европе. Его предостережения идут вразрез с предыдущими планами администрации Дональда Трампа относительно возможного вывода 10 000 военнослужащих.
Читайте также на портале "Комментарии" — на протяжении предыдущих шести месяцев мы слышали много информации о Курской операции, где ВСУ проводили и продолжают проводить операцию. Теперь же появилась информация о продвижении украинские военных в Белградской области, где россияне уже не контролируют часть государственной границы. В чем заключается задача ВСУ в Белгородской области? Какие результаты прорыва ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – главный рупор Кремля, он же пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков ушел от ответа, отказавшись комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.
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