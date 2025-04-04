Генерал НАТО ответил, способна ли Украина на новое большое наступление

В войне "нет ничего неизбежного". Украинцы не обречены на поражение, "находятся на сильных оборонительных позициях, и медленно улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции". Однако при этом "трудно представить себе большое украинское наступление", которое освободит всю территорию Украины от российской оккупации. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным", – высказался генерал.

Ранее Каволи отмечал, что Украина решила некоторые проблемы нехватки войск, в том числе за счет расширения круга подходящих новобранцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают благоговение (впечатляют – ред.)", — сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов.

Также генерал прокомментировал, что произойдет, если Вашингтон откажет Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это уже было сделано Белым домом после ссоры Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

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