Генерал Кривонос об обновлении руководства ВСУ: "Зеленский себе сделал хуже"

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Slava Kot
Генерал-майор запаса и бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал изменения в руководстве ВСУ. По его словам, во власти продолжается борьба не за победу, а за славу.
Генерал-майор Сергей Кривонос. Фото из открытых источников
Сергей Кривонос в эфире "Еспресо" высказал свои мнения по поводу увольнения Валерия Залужного и его команды, а также назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. По его словам, обновление руководства ВСУ не меняет ничего, за исключением борьбы.
По мнению генерала обновления руководства ВСУ, это способ отвлечь внимание от политических неудач власти и перемещения ее на плечи Вооруженных Сил.
Украинский генерал критикует власти за то, что во время войны она не перевела функционирование экономики на "военные рельсы", а также по его словам, "абсолютно ничего не сделала" в соответствии с действующим законом о мобилизации для обеспечения деятельности ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил причины увольнения Залужного.
Также "Комментарии" писали, что бывший министр, который служит в ВСУ, утверждает, что Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне.
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