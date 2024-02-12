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Генерал Кривонос об обновлении руководства ВСУ: "Зеленский себе сделал хуже"

Украинский генерал Сергей Кривонос отреагировал на увольнение Валерия Залужного и обновление в руководстве ВСУ

сегодня, 11:42 comments1107
Автор:
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Slava Kot
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Генерал-майор запаса и бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал изменения в руководстве ВСУ. По его словам, во власти продолжается борьба не за победу, а за славу.

Генерал Кривонос об обновлении руководства ВСУ: "Зеленский себе сделал хуже"

Генерал-майор Сергей Кривонос. Фото из открытых источников

Сергей Кривонос в эфире "Еспресо" высказал свои мнения по поводу увольнения Валерия Залужного и его команды, а также назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. По его словам, обновление руководства ВСУ не меняет ничего, за исключением борьбы.

"Это борьба не за победу, а за славу. Давайте вспомним предыдущую жизнь нашего президента. Он так и остался в своем восприятии актером. Один он может быть на сцене, чтобы только ему аплодировали, потому что других не потерпит. Поэтому смена Залужного в первую очередь – это борьба за поддержку. Но на данном этапе Зеленский себе сделал хуже", – считает украинский генерал.

По мнению генерала обновления руководства ВСУ, это способ отвлечь внимание от политических неудач власти и перемещения ее на плечи Вооруженных Сил.

"Возможно, по некоторым генералам и были какие-то вопросы. Но замену такого количества людей я рассматриваю только как один фактор. Это отвлечение внимания от провалов политической власти в обеспечении деятельности ВСУ", — отметил Сергей Кривонос.

Украинский генерал критикует власти за то, что во время войны она не перевела функционирование экономики на "военные рельсы", а также по его словам, "абсолютно ничего не сделала" в соответствии с действующим законом о мобилизации для обеспечения деятельности ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил причины увольнения Залужного.

Также "Комментарии" писали, что бывший министр, который служит в ВСУ, утверждает, что Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне.



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Источник: https://espreso.tv/ukrayina-zelenskiy-sobi-zrobiv-girshe-general-krivonos-pro-sens-onovlennya-kerivnitstva-zsu
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