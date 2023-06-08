Генерал был пьян: появилась информация о том, кто дал отмашку взорвать Каховскую ГЭС

Захватчики якобы приняли решение разрушить Каховскую ГЭС, не согласовав это с главой Кремля Владимиром Путиным. Ответственный за это решение — некий "бравый генерал, злоупотреблявший алкоголем". Об этом информирует Telegram-канал Генерал СВР, который ведет экс-генерал Службы внешней разведки РФ.

Подрыв Каховской ГЭС (фото из открытых источников)

Как здесь информируют, кремлевский диктатор не полностью владеет рычагами управления в стране, и свидетельствует об этом – нынешняя ситуация на фронте. Отмечают, что про подрыв Каховской ГЭС хозяин Кремля узнал через пять часов.

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"Руководство военного блока до сих пор не смогло сформировать единую позицию и давали президенту противоречивую информацию – от удара ВСУ до технических проблем на дамбе. Приблизительно такой же сумбур царил и во время совещания, пока Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев не взял слово и не прояснил ситуацию", — пишут на канале.

Как говорится дальше, "возможность подрыва Каховской ГЭС рассматривалась давно, и Путин дал распоряжение готовить такую операцию, но отмашки до ее реализации не было".

Чиновники Совбеза РФ предупредили президента, какими негативными будут последствия реализации этой операции.

"Патрушев заявил, что инициатива по проведению этой операции по разрушению Каховской ГЭС принадлежит одному бравому генералу, который злоупотреблял накануне алкоголем и утверждает, что согласовал свои действия с Суровикиным, а тот якобы с Герасимовым. Сами Суровикин и Герасимов категорически отрицают сам факт согласования с ними каких-либо действий на Каховской ГЭС", — утверждает генерал СВР.

Хотя Патрушев озвучил заявление, российские военные так и не признают свою причастность к инциденту.

"В конце концов, Путин решил, что преимуществ от разрушения Каховской ГЭС немало, хотя есть и негативные последствия, но нужно действовать по обстоятельствам. При этом, строго предупредив военное руководство согласовывать в дальнейшем с ним подобные операции", — заключает на своем канале генерал СВР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Небензя выступил с циничным докладом на Совете Безопасности ООН по виновным в подрыве Каховской ГЭС.