Гендиректор «Охматдета»: Тысячи детей остались без помощи. Россия не должна существовать

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Ткачик Олеся
Генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир отреагировал на ракетный удар террористической России по детской больнице.
Владимир Жовнир
Жовнир подчеркнул, что "Охматдет" является крупнейшей больницей в Европе, где ежедневно проходят лечение сотни детей.
По его словам, так как поступила сегодня Россия, совершают террористы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.
Известно, что в результате удара по "Охматдету" погиб 30-летний врач Светлана Лукьянчук из Львова. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, так что воспитанием занималась родная тетя.
На бесчеловечную атаку на "Охматдет" реагируют не только политики, но и военные на фронте. Они пообещали отомстить российским нелюдям за то, что они ударили по детям, имеющим тяжелые проблемы со здоровьем. В сети они массово выставляют изображения с ракетами и дронами с подписью "За Охматдет".
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Dude
8 июля 2024, 19:14
Ігор, що за маячню ти написав?
Ігор
8 июля 2024, 17:33
Очікувано. Провокатори досягли свого і тепер формують громадську думку: або / або. Це тому, що лишилось меньше 4 місяців до приходу республіканців, щоб максимально завадити ним вирішити питання миру. А вирішити просто: кинути Іону за борт = тіло Чужого з України. Чим меньше в них часу, тим більше цинізму. Все більше вистав. Типу, безперервно, не звертаючи уваги ні на що, майже, як корумпований Божевільний виступає з "вумними" словами, посилати ввічливого піксельного чоловічка у напрямку російського корабля. І це нічого, що використовують саме впроваджену державою і її установами, російську лайку. Реальність спотворюється все більше. Єдиний спосіб розпізнати, це знати, що в кінці програє той, хто був не правий. Від якого відвернулись Доля Карма юдейський Бог ... та всі.