Гендиректор «Охматдета»: Тысячи детей остались без помощи. Россия не должна существовать

Генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир отреагировал на ракетный удар террористической России по детской больнице.

Владимир Жовнир

Жовнир подчеркнул, что "Охматдет" является крупнейшей больницей в Европе, где ежедневно проходят лечение сотни детей.

"Именно здесь лечатся более 600 детей в день. Именно здесь дети обретают надежду на жизнь, и именно по этому заведению сегодня прилетела российская ракета", — отметил Жовнир.

По его словам, так как поступила сегодня Россия, совершают террористы.

"Россия – страна террорист, это очередное доказательство того, что Россия не должна существовать как страна", – заявил Владимир Жовнир.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

Известно, что в результате удара по "Охматдету" погиб 30-летний врач Светлана Лукьянчук из Львова. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, так что воспитанием занималась родная тетя.

На бесчеловечную атаку на "Охматдет" реагируют не только политики, но и военные на фронте. Они пообещали отомстить российским нелюдям за то, что они ударили по детям, имеющим тяжелые проблемы со здоровьем. В сети они массово выставляют изображения с ракетами и дронами с подписью "За Охматдет".





