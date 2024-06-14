Где ВСУ начали продвижение: куда Россия перебрасывает резервы

Украинские защитники сумели восстановить утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку вдоль бурелома к юго-востоку от Глубокого. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что российские "военкоры" подтвердили контратаку ВСУ вокруг Глубокого. Один милблогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе. Несколько российских источников также сообщили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях, но утверждали, что россияне якобы продвинулись на 1,8 км вдоль фронта шириной 4,5 км к северу от Волчанска и достигают успехов в районе агрегатного завода.

Отмечается, российские и украинские источники предположили, что РФ привлекла резервы на "северной оси" Харьковской области. Масштаб привлечения резервов остается неизвестным.

Российский источник утверждал, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) РФ действуют вблизи Волчанска. Недавно ISW фиксировал подразделения этой бригады на Марьинском направлении.

"Если это правда, то появление подразделений 155-й ОМСБр в районе Волчанска может свидетельствовать о передислокации с Донецкого направления на Харьковское с целью усиления российской группировки в Харьковской области, что также может частично объяснить дискуссии российских резервов, поступающих в район", — говорится в отчете.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ Юрий Повх отметил, что оккупанты также пытаются строить укрепления вокруг захваченных позиций в регионе. Украинский Генштаб сообщил, что захватчики 12 и 13 июня совершили неудачные наземные атаки вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого.

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