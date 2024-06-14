Где ВСУ начали продвижение: куда Россия перебрасывает резервы

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Кравцев Сергей
Украинские защитники сумели восстановить утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку вдоль бурелома к юго-востоку от Глубокого. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, что российские "военкоры" подтвердили контратаку ВСУ вокруг Глубокого. Один милблогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе. Несколько российских источников также сообщили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях, но утверждали, что россияне якобы продвинулись на 1,8 км вдоль фронта шириной 4,5 км к северу от Волчанска и достигают успехов в районе агрегатного завода.
Отмечается, российские и украинские источники предположили, что РФ привлекла резервы на "северной оси" Харьковской области. Масштаб привлечения резервов остается неизвестным.
Российский источник утверждал, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) РФ действуют вблизи Волчанска. Недавно ISW фиксировал подразделения этой бригады на Марьинском направлении.
Представитель Харьковской группировки войск ВСУ Юрий Повх отметил, что оккупанты также пытаются строить укрепления вокруг захваченных позиций в регионе. Украинский Генштаб сообщил, что захватчики 12 и 13 июня совершили неудачные наземные атаки вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого.
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Оооооо
сегодня, 07:19
серхей кравцев своих мозгов не хватает? Надо інститут вивчення війни зі штатів. Вониж там воюють і все знають. Уже нема сил вас всіх (довбані "експерти") читати і слухати