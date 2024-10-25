Где в ближайшие дни россияне могут открыть новое направление: будет ли наступление на Запорожье

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Кравцев Сергей
Последние недели в СМИ идут разговоры о том, что враг может активизироваться на юге, устроив там что-то вроде того, что происходит в Донецкой области. Какова вероятность того, что в ближайшие дни увидим обострение на юге? Будет ли наступление на Запорожье? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV отметил, что в ближайшее время россияне действительно могут активизироваться на Запорожском направлении.
Эксперт также добавил, что накануне россияне провели на этом направлении ротацию, поэтому эти подразделения имеют возможности для наступления по крайней мере в короткой перспективе.
Бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире "24 Канала" отметил, что риск активизации действий врага в направлении Запорожья есть, но для открытия нового участка фронта у него вряд ли хватит ресурсов.
По его словам, оккупантам тяжело возить боеприпасы через Крым, потому что не всегда стабильно работает паромная переправа через Керченский пролив, а Керченский мост может не выдержать таких масштабных нагрузок.
Полковник ВСУ отметил, что после того, как враг получил контроль над Угледаром, россияне получили возможность осуществлять логистику железнодорожной сетью на юге Донецкой области. Оккупанты получили возможность постоянно и бесперебойно поставлять вооружение и боеприпасы для своей группировки, в частности, на юге Запорожской области.
Он напомнил, что в начале августа 2024 начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал о том, что для активных наступательных действий у врага осталось ресурсов буквально на полтора-два месяца.
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