Где в ближайшие дни россияне могут открыть новое направление: будет ли наступление на Запорожье

Последние недели в СМИ идут разговоры о том, что враг может активизироваться на юге, устроив там что-то вроде того, что происходит в Донецкой области. Какова вероятность того, что в ближайшие дни увидим обострение на юге? Будет ли наступление на Запорожье? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Все зависит от погоды

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV отметил, что в ближайшее время россияне действительно могут активизироваться на Запорожском направлении.

"Если будет позволять погода, то в ближайшие дни россияне могут активизироваться на Запорожском направлении. Тем более там у них складывается такая стратегическая ситуация, что после потери Углегорска и населенных пунктов один фланг, левый, он просел. И поэтому россияне не могут этим не воспользоваться, чтобы начать активные боевые действия на этом участке", – отметил Жирохов.

Эксперт также добавил, что накануне россияне провели на этом направлении ротацию, поэтому эти подразделения имеют возможности для наступления по крайней мере в короткой перспективе.

"То есть в ближайшие дни или недели. Но все зависит от погоды. Поскольку там степная зона. И все коммуникации, вся логистика держится на полевых дорогах", — добавил Жирохов.

Риски активизации боевых действий на юге Запорожской области – абсолютно реальны

Бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире "24 Канала" отметил, что риск активизации действий врага в направлении Запорожья есть, но для открытия нового участка фронта у него вряд ли хватит ресурсов.

"Риски активизации боевых действий на юге Украины, в частности, на юге Запорожской области – абсолютно реальны. Что происходит с силами и средствами российской армии, которые сосредоточены на юге Запорожской и Херсонской областей? Там российских военных до 90 тысяч. Я думаю, единственная причина, почему они до сих пор активно не применяются — это определенные проблемы с логистикой", — отметил Селезнев.

По его словам, оккупантам тяжело возить боеприпасы через Крым, потому что не всегда стабильно работает паромная переправа через Керченский пролив, а Керченский мост может не выдержать таких масштабных нагрузок.

Полковник ВСУ отметил, что после того, как враг получил контроль над Угледаром, россияне получили возможность осуществлять логистику железнодорожной сетью на юге Донецкой области. Оккупанты получили возможность постоянно и бесперебойно поставлять вооружение и боеприпасы для своей группировки, в частности, на юге Запорожской области.

"А значит есть все шансы, что враг может значительно активизировать свои усилия. Но! И как по мне, это "но" ключевое. Есть ли у врага сейчас ресурсы для проведения именно масштабных наступательных действий или с целью захвата новых территорий юга Запорожской области, или вообще атаки на Запорожье? Я думаю, что ответ здесь имеет определенные противоречия", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в начале августа 2024 начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал о том, что для активных наступательных действий у врага осталось ресурсов буквально на полтора-два месяца.

"Два месяца прошли в начале октября, а враг продолжает наступать. Но есть ли у него достаточный потенциал, чтобы открыть еще один адский участок фронта, чтобы атаковать большими силами, в частности на направлении Запорожья? Здесь я имею серьезные сомнения", — подытожил Селезнев.

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