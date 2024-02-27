Где россияне остановятся под Авдеевкой: почему поступают тревожные новости из-под Бахмута

Начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона подтвердил, что россияне, окрыленные успехом захвата Авдеевки и еще нескольких населенных пунктов, продолжают наступательные действия, установив своей целью захват Часового Яра. Где россияне остановятся под Авдеевкой? И действительно ли продолжают поступать тревожные новости из-под Бахмута? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне пользуются успехом в районе Авдеевки

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона заявил, что оккупанты хотят воспользоваться ситуацией и захватить еще несколько населенных пунктов неподалеку Авдеевки.

"Они (россияне – ред.) понесли большие потери в Авдеевке и по логике они должны были взять оперативную паузу для восстановления боеспособности. Но они ее не взяли, потому что они пользуются моментом, когда могут позволить себе наступательные действия с меньшим сопротивлением с нашей стороны по использованию артиллерийских компонентов. Пока нам не хватает боеприпасов — они пытаются давить", — заявил эксперт.

Он также добавил, что РФ планирует создать в этом районе буферную зону, которая будет проходить через населенные пункты Степное, Бердичи, Орловка и Тоненькое. Только после этого оккупанты остановятся, и начнется перегруппировка войск, восстановление боеспособности.

По мнению Коваленко, россияне возле Авдеевки сейчас сделают то, чего не сделали возле Бахмута. Поскольку потом они начали возле Бахмута терять, особенно в южном секторе. Это Клещиевка, это Андреевка. Они уже обучены и пытаются себя обеспечить этим буфером, чтобы можно было не только закрепиться в Авдеевке, но и начать процесс восстановления боеспособности. Тогда и будет оперативная пауза, уверен эксперт.

Противник уже достает ударами по населенному пункту Часов Яр

Командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, полковник Сергей Сидорин в эфире общенационального телемарафона заявил, что на Бахмутском направлении противник наращивает свои усилия по проведению наступательных действий. За минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений с противником.

"Самыми горячими точками являются населенные пункты Ивановское и территория южнее Богдановки, где, к сожалению, противник имел частичный успех — захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское и продолжает там удерживать позиции", — сказал Сидорин.

По его словам, противник будет пытаться в дальнейшем продвинуться и захватить населенный пункт Часов Яр и оттуда контролировать прилегающие населенные пункты и территорию, что значительно усложнит "наши маневры, наши перемещения и ситуация будет довольно тяжелой".

Офицер сообщил, что противник свои наступательные действия сопровождает применением авиации, наносит удары как по переднему краю, так и непосредственно по населенному пункту Часов Яр, где остается много гражданского населения. Он добавил, что у врага много резервов и техники.

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