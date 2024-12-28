Где россияне накапливают силы для наступления: карта DeepState

Российские захватнические войска накапливают силы в Новооленовке Донецкой области и готовятся к наступлению на Новоелизаветовку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового канала DeepState.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Каца*ы проводят накопление в Новооленовке. Ежедневно колонны пехоты, иногда на жигулях, движутся в село и в посадки между ним и Пушкиным и их следующая цель – Новоелизаветовка", – говорится в сообщении.

Аналитики сообщили, что в последние дни можно было часто фиксировать россиян на восточных окраинах, а на этот раз они попытались залететь в село на технике.

Кроме того, оккупанты не прекращают давление севернее на Нововасильевку, а также южнее в районе Украинки, которую противник оккупировал.

В DeepState также опубликовали кадры поражения вражеской техники на восточных окраинах Новоелизаветовки.

Отметим, 27 декабря аналитики DeepState сообщали, что российские войска оккупировали Украинку в Донецкой области.

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", – отмечают аналитики.

Также издание "Комментарии" сообщало – информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram. В ОСГО "Хортица" отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о нахождении отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.



