logo

BTC/USD

30558.19

ETH/USD

1882.72

LTC/USD

97.82

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Где Россия может прибегнуть к имитации крупного наступления – когда ВСУ прорвут фронт на юге
commentss НОВОСТИ Все новости

Где Россия может прибегнуть к имитации крупного наступления – когда ВСУ прорвут фронт на юге

Сейчас у россиян на Луганщине наиболее подготовленная группа

сегодня, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В эти дни большое внимание приковано к Запорожскому направлению, где украинские защитники усиливают темпы контрнаступления, но сами военные признаются, что на этом направлении страна-агрессор хорошо подготовилась, мощно укрепив оборонительные рубежи. К какой хитрости может прибегнуть враг, чтобы не допустить прорыва фронта украинскими войсками? Сколько времени нужно ВСУ для прорыва на юге Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Где Россия может прибегнуть к имитации крупного наступления – когда ВСУ прорвут фронт на юге

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Россия накопила большое количество своих военных и техники на Купянском направлении

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире телеканала "1+1" заявил, что российское командование действительно может разыграть своеобразную игру – отдать команду войскам наступать на Купянском направлении, чтобы оттянуть наши силы с юга.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я это даже называю имитацией большого наступления. Почему именно так? Фактически после того, как россияне бежали из Харьковской области, они разместились по линии Кременная-Сватово-Троицкое. То есть по трассе, это главная логистическая артерия, которая обеспечивает эту группу войск. находясь там, оккупанты планировали до 24 февраля 2023 года начать крупное наступление в направлении Кременная-Лиман, Сватовско-Купянское направление и т.д., выйти фактически к левому берегу реки Оскол", — заявил эксперт.

По его информации, сейчас у противника в Луганской области наиболее подготовленные войска, очень много техники и боеприпасов.

Когда мы смотрим на южный фронт, то все равно понимаем, что сейчас все равно оборона противника хрупкая

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что оборона оккупантов на южном фронте, несмотря на выстроенные линии защиты, является хрупкой. При удачной работе артиллерии на этом направлении украинским войскам понадобится несколько месяцев, чтобы ее продавить.

Эксперт отметил, за месяц контрнаступления украинские защитники не только имели тактические успехи, теперь у них есть понимание относительно устойчивости или неустойчивости российской обороны. Были сделаны соответствующие выводы.

"Ставка сейчас будет сделана на артиллерию, и именно это определит будущее российской обороны. Именно использование кассетных боеприпасов существенно поможет ее проламыванию. А дальше увидим, насколько российские подразделения способны действительно выдержать давление украинской армии", — заявил Сергей Згурец.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Россия запугивает подрывом Запорожской АЭС: объяснение Минобороны Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!