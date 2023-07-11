Где Россия может прибегнуть к имитации крупного наступления – когда ВСУ прорвут фронт на юге

В эти дни большое внимание приковано к Запорожскому направлению, где украинские защитники усиливают темпы контрнаступления, но сами военные признаются, что на этом направлении страна-агрессор хорошо подготовилась, мощно укрепив оборонительные рубежи. К какой хитрости может прибегнуть враг, чтобы не допустить прорыва фронта украинскими войсками? Сколько времени нужно ВСУ для прорыва на юге Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Россия накопила большое количество своих военных и техники на Купянском направлении

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире телеканала "1+1" заявил, что российское командование действительно может разыграть своеобразную игру – отдать команду войскам наступать на Купянском направлении, чтобы оттянуть наши силы с юга.

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"Я это даже называю имитацией большого наступления. Почему именно так? Фактически после того, как россияне бежали из Харьковской области, они разместились по линии Кременная-Сватово-Троицкое. То есть по трассе, это главная логистическая артерия, которая обеспечивает эту группу войск. находясь там, оккупанты планировали до 24 февраля 2023 года начать крупное наступление в направлении Кременная-Лиман, Сватовско-Купянское направление и т.д., выйти фактически к левому берегу реки Оскол", — заявил эксперт.

По его информации, сейчас у противника в Луганской области наиболее подготовленные войска, очень много техники и боеприпасов.

Когда мы смотрим на южный фронт, то все равно понимаем, что сейчас все равно оборона противника хрупкая

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что оборона оккупантов на южном фронте, несмотря на выстроенные линии защиты, является хрупкой. При удачной работе артиллерии на этом направлении украинским войскам понадобится несколько месяцев, чтобы ее продавить.

Эксперт отметил, за месяц контрнаступления украинские защитники не только имели тактические успехи, теперь у них есть понимание относительно устойчивости или неустойчивости российской обороны. Были сделаны соответствующие выводы.

"Ставка сейчас будет сделана на артиллерию, и именно это определит будущее российской обороны. Именно использование кассетных боеприпасов существенно поможет ее проламыванию. А дальше увидим, насколько российские подразделения способны действительно выдержать давление украинской армии", — заявил Сергей Згурец.

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