Где Россия может атаковать прежде всего

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сейчас в Украине есть 4 сложных плацдарма, где военная ситуация может измениться в любой день, пишут "Комментарии".



Армия РФ собрала большое количество сил и средств на четырех направлениях

Александр Коваленко спрогнозировал возможные направления наступления россиян. По оценкам аналитика, среди четырех направлений есть только одно, где у кафиров налажена логистика.

На 12 месяце войны снова все чаще из разных источников звучит информация о вероятном новом наступлении россиян. По оценкам мирового и украинского сообщества, он может состояться в феврале-марте.

"Речь идет о левобережной Херсонщине, Запорожской области, донецком и луганском плацдармах. Россияне концентрируют силы и средства в большом количестве, — говорит Коваленко. — Но из этих четырех плацдармов они могут вести наступательные действия только на одном — на донецком. Это единственный плацдарм, где они имеют более или менее рабочую логистику и имеют возможность вести наступательно-штурмовые действия. Постепенно они это делают в направлении Бахмута, Авдеевки, пытаются двигаться в направлении Северска, Угледара, но там большое количество линий обороны ВСУ, много важных высот для ведения артиллерийского огня, контролируемые ВСУ. Россияне, хоть и имеют на этом плацдарме большую концентрацию сил и средств, но все они по состоянию на сегодняшний день недоукомплектованы технически. То есть нет достаточного количества техники".

По оценкам Коваленко, основная составляющая врага – пехота и поддержка артиллерии.

"Но из артиллерия у них не все хорошо из-за дефицита снарядов, — считает эксперт. — Это заметно из-за того, что они не могут долго держать высокий темп ведения огня. Там есть возможность наступать, но она не полноценна. Если говорить о других направлениях, то присутствие сил и средств, которые есть на Луганщине и в Запорожской области — скорее для обороны. Проблема с артиллерией больше, чем на донецком плацдарме Если они на Луганщине или в Запорожской области перейдут к наступлению, то ресурса им хватит на полторы-две недели "В случае уничтожения этого ресурса они не смогут держать оборону. Они не смогут блокировать контрнаступление ВСУ. Поэтому, если резюмировать, наступление кафиров более вероятно на донецком плацдарме".

Как писали "Комментарии", Москве понадобится гораздо больше солдат, чтобы достичь соотношения три к одному, необходимому для атакующей силы. Путин должен компенсировать значительные потери своих войск. Хотя президент Россия заявляет, что он не собирается проводить вторую волну мобилизации, однако в прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу призвал увеличить армию РФ на 400 тыс. человек, до 1,5 млн военных. Также усилилась российская пропаганда, призывающая идти воевать на фронт.

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