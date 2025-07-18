Где РФ готовит кровавую мясорубку: куда пытаются прорваться россияне

Российское командование продолжает ставить воякам ключевую задачу летнего наступления РФ – прорыв в Покровск и захват города. Где россияне сосредоточили основные силы? Есть ли у противника еще наступательный потенциал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Донецкая область. Фото: из открытых источников

Противник выучил уроки Бахмута, Авдеевки

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал в эфире "Radio NV", что сейчас россияне сосредоточили основные силы для наступления между Покровским и Константиновским направлениями. И там ситуация чрезвычайно сложная.

"Противник выучил уроки Бахмута, Авдеевки. И поэтому он сейчас пытается действовать комбинированно. Противник сковывает наши войска на линии фронта... Наши логистические коммуникации, которые обеспечивают Покровско-Мирноградскую агломерацию, находятся под ударами вражеских дронов. Что серьезно усложняет вопрос обеспечения наших войск, которые ведут там оборону", — отметил эксперт.

Сергей Грабский отметил, что под Бахмутом россияне ввязывались в тяжелые уличные бои, пытаясь прорваться через город, поэтому имели значительные потери. Тогда как под Авдеевкой их тактика была уже совсем другой.

"Есть опасения, что противник хочет сыграть в такую же игру в районе Покровска и Мирнограда. Ведь он понимает, что сама Покровско-Мирноградская агломерация больше Бахмутской. Поэтому ввязываться в уличные бои для него критически не выгодно. Это будет просто кровавая мясорубка с обеих сторон, которая приведет к серьезным жертвам. Если у нас особо нет выбора, мы должны держаться. Для россиян это означает потерю темпа наступления. Каким бы медленным он ни был, он все же наблюдается", – говорит эксперт.

Для наступления на Константиновку ключом является Покровск

Руководитель военных программ Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что армия РФ с прошлого года ведет на востоке Украины стратегическую наступательную операцию. Именно там российские войска сосредотачивают главные усилия. Сейчас ключом операции является Покровск Донецкой области, в сторону которого оккупационная армия пытается наступать со всех сторон.

По его словам, с конца 2024 года россияне ставят цель: охват северо-западной части Донецкой области. Для этого им необходимо с юга пробиться к агломерации Константиновка – Дружковка – Краматорск, и по мере успеха на этом направлении с севера, с Лиманского направления, ударить по Северску, по Славянску с целью окончательно рассечь нашу оборону, осуществить стратегический прорыв. То есть, получить возможность выйти на оперативный простор, когда противник уже не сопротивляется или почти не сопротивляется, и достичь военных целей.

"Для наступления на Константиновку ключом является Покровск. Потому, если продолжать наступление в тыл фланга нашей Торецко-Северской группировке сил, выходя на трассу Покровск – Константиновка, тылы у них остаются незащищенные. Вооруженные силы Украины могут в любой момент накопить сил и ударить в тыл фланговым ударом по всей этой российской группировке, и эти планы пойдут прахом. Россияне это понимают, поэтому ключом такой операции остается Покровск, который они долбят со всех сторон", — пояснил Лакийчук.

Эксперт уточнил, что российские войска пытаются пробиться к Покровску фронтальными ударами с юга и отрезать его от Павлограда, а также перерезать логистику, для чего заходят с юго-запада. Отсюда появляются и слухи о том, что россияне стремятся проникнуть в Днепропетровскую область.

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