Где РФ готовит кровавую мясорубку: куда пытаются прорваться россияне

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Кравцев Сергей
Российское командование продолжает ставить воякам ключевую задачу летнего наступления РФ – прорыв в Покровск и захват города. Где россияне сосредоточили основные силы? Есть ли у противника еще наступательный потенциал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Донецкая область. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал в эфире "Radio NV", что сейчас россияне сосредоточили основные силы для наступления между Покровским и Константиновским направлениями. И там ситуация чрезвычайно сложная.
Сергей Грабский отметил, что под Бахмутом россияне ввязывались в тяжелые уличные бои, пытаясь прорваться через город, поэтому имели значительные потери. Тогда как под Авдеевкой их тактика была уже совсем другой.
Руководитель военных программ Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что армия РФ с прошлого года ведет на востоке Украины стратегическую наступательную операцию. Именно там российские войска сосредотачивают главные усилия. Сейчас ключом операции является Покровск Донецкой области, в сторону которого оккупационная армия пытается наступать со всех сторон.
По его словам, с конца 2024 года россияне ставят цель: охват северо-западной части Донецкой области. Для этого им необходимо с юга пробиться к агломерации Константиновка – Дружковка – Краматорск, и по мере успеха на этом направлении с севера, с Лиманского направления, ударить по Северску, по Славянску с целью окончательно рассечь нашу оборону, осуществить стратегический прорыв. То есть, получить возможность выйти на оперативный простор, когда противник уже не сопротивляется или почти не сопротивляется, и достичь военных целей.
Эксперт уточнил, что российские войска пытаются пробиться к Покровску фронтальными ударами с юга и отрезать его от Павлограда, а также перерезать логистику, для чего заходят с юго-запада. Отсюда появляются и слухи о том, что россияне стремятся проникнуть в Днепропетровскую область.
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